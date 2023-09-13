У Дніпрі відмовилися позбавляти Брежнєва звання "почесний громадянин міста": чим пояснили

На кілька місяців петиція зібрала 41 голос.

У Дніпрі міська рада відмовилася позбавити генсека СРСР Леоніда Брежнєва звання почесного громадянина міста, як раніше це вже зробили у Києві, зазначивши, що для цього немає підстав.

Така заява була зроблена у відповідь на петицію городян на платформі e-dem. Оскільки вона не набрала необхідної кількості голосів, її розглянули як навернення громадян.

Петиція була створена на сайті 25 травня поточного року і до цього часу зібрала 41 голос із необхідних для її розгляду 3 тисяч голосів. У тексті цієї пропозиції говориться таке:

"Згідно із законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки" вимагаю позбавити звання "Почесний громадянин міста Дніпра" радянського державного та партійного діяча Леоніда Брежнєва".

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Своєю чергою, міська влада у відповіді написала, що звання "Почесний громадянин міста Дніпропетровська" існувало ще з 1978 року. 2017-го рішенням Дніпровської мерії було засновано звання "Почесний громадянин міста Дніпра" і визнано таким, що втратило чинність, минуле рішення від 1978 року.

У міськраді пояснили, що у Брежнєву надали звання "Почесний громадянин Дніпропетровська" 1979 року. Підставою для позбавлення звання могли бути або особисте звернення, або набрання чинності обвинувальним вироком стосовно особи.

"Оскільки Брежнєв Л. І. помер у 1982 році, а Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки" (далі – Закон) було прийнято 09.04.2015, підстав для позбавлення його звання немає", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні поточного року в Києві перейменували одразу три станції метро — "Площа Льва Толстого", "Проспект Правди" та "Дружби народів".