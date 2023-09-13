В Днепре отказались лишать Брежнева звания "почетный гражданин города": чем объяснили

На несколько месяцев петиция собрала 41 голос

В Днепре городской совет отказался лишить генсека СССР Леонида Брежнева звания почетного гражданина города, как ранее это уже сделали в Киеве, отметив, что для этого нет оснований.

Такое заявление было сделано в ответ на петицию горожан на платформе e-dem. Поскольку она не набрала необходимого количества голосов, ее рассмотрели как обращение граждан.

Петиция была создана на сайте 25 мая текущего года и до текущего времени собрала 41 голос из необходимых для ее рассмотрения 3 тысяч голосов. В тексте этого предложение говорится следующее:

"Согласно закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" требую лишить звания "Почетный гражданин города Днепра" советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева".

В свою очередь городская власть в ответе написала, что звание "Почетный гражданин города Днепропетровска" существовало еще с 1978 года. В 2017-ом решением Днепровской мэрии было учреждено звание "Почетный гражданин города Днепра" и признано утратившим силу прошлое решение от 1978 года.

В горсовете объяснили, что в Брежневу присвоили звание "Почетный гражданин Днепропетровска" в 1979 году. Основанием для лишения звания могли быть или личное обращение, или вступление в силу обвинительного приговора в отношении лица.

"Поскольку Брежнев Л. И. умер в 1982 году, а Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (далее – Закон) был принят 09.04.2015, оснований для лишения его звания нет", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной текущего года в Киеве переименовали сразу три станции метро — "Площадь Льва Толстого", "Проспект Правды" и "Дружбы народов".