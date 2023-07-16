"Потрібно було робити це раніше": Ярмоленко сказав, хто допоміг перейти йому на українську мову

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Автор
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко. Фото Українська асоціація футболу (УАФ)

Футболіст спілкується вдома виключно рідною мовою

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко, який улітку повернувся до київського "Динамо", розповів про те, хто допоміг йому розпочати спілкуватися українською мовою.

В інтерв’ю клубній прес-службі вінгер зазначив, що на це вплинули діти.

За словами Ярмоленка, його родина нудьгує за батьківщиною і хоче повернутися в Україну.

"Вони хочуть з’їздити до Чернігова до бабусі, дідуся, але треба їм пояснювати, що зараз відбувається у нас у країні і хто це робить. А те, що мої діти самі попросили мене спілкуватися з ними українською, то це так. Зараз зі своїми дітьми я спілкуюсь виключно українською мовою. Камінь можна і в мене кинути. Чому я не робив цього раніше? Я не розумію. Потрібно було робити це раніше", – сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, що до повернення до столичної команди він провів за неї 340 матчів, забивши 137 голів і віддав 90 асистів. Досвідчений футболіст після повіту з України встиг пограти в Англії, Саудівській Аравії та Німеччині.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ярмоленко отримав "погрози" від легенди київського клубу.

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