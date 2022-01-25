Гороскоп на 25 січня: Ракам краще стримати витрати, а Дівам навпаки — відправитися на шопінг

Астрологічний прогноз цього вівторка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Активний та нескінченний день у плані різноманітних справ. Вам навіть може здатися, що ви знаходитесь в колесі, яке завжди крутиться на одному місці, але це не так. Всі справи, які ви вирішите сьогодні, допоможуть вам у кар’єрі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні у вас може з’явитися потяг до авантюр і пригод, проте від різних поїздок та азартних витівок все ж таки краще відмовитися. Урізноманітнюйте життя якимось безпечним способом.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Готуйтеся до того, що сьогодні ви чутимете багато жорстокої критики. Буде надзвичайно важко перенести все те, що вимовляється на вашу адресу. Але зберігши репутацію чесної і доброї людини, ви виберетеся нагору.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогоднішній день не дуже підходить для шопінгу. Сховайте гроші в тумбочку і займіться розв'язанням господарсько-побутових питань.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Постарайтеся частіше бувати на свіжому повітрі — спілкування з природою допоможе позбутися тривожності і недовірливості.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сприятливо складуться поїздки у сімейних справах, шопінг та спілкування з родичами.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Зірки радять хоча б іноді прислухатися до думки людей, які вас оточують — одна голова, як кажуть, добре, а дві ще кращі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Тримайтеся якомога далі від людей, які без кінця говорять компліменти і намагаються вам заслужити — нехай лицеміри "пудрять мізки" комусь іншому. Довіряйте лише своїй інтуїції та не поспішайте з прийняттям рішень.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сприятливий день для загартовування організму та приймання вітамінів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Знайдіть час для відпочинку на природі. Свіже повітря та фізична активність – це саме те, чого вам не вистачало.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогоднішня доба підходить для ділового спілкування. Але будьте активнішими — не соромтеся ставити партнерам уточнювальні питання, і сміливо відстоюйте свою точку зору.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогоднішнього вечора відзначте успіх у компанії близьких родичів — влаштуйте маленьке сімейне свято і зарядіть всіх позитивом.

Нагадаємо, що новий рік з 1 лютого буде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Кого зі знаків східного гороскопа чекають перешкоди 2022-го — дивіться у нашому матеріалі.

Додамо, щоб вам не обіцяли зірки і планети, веселі анекдоти від "Телеграфа" завжди піднімуть настрій!