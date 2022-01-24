Підніміть собі настрій із нашими анекдотами цього дня: жарти, які розсмішать

Ця порція веселих жартів підніме вам настрій на цілий день

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

Коли ви чистите мандарин, він починає виділяти запах Нового року, щоб ви згадали дитинство, розчулилися і відпустили його.

- Виховуй у собі одну дуже хорошу рису характеру – ніколи не з’ясовуй стосунки з людьми, які тебе розчарували. Просто мовчки залиш їх разом з усім їхнім лайном наодинці і йди. - Петровичу, по-сусідськи прошу, полагодь каналізацію!

- Я своєму чоловікові, перед тим як їду у відпустку, купую пояс вірності. - Як цікаво! І як це виглядає? - Ставлю чоловіка посередині та обставляю його пляшками з горілкою. Після цього він ні про яких баб навіть думати не хоче.

Щоб наочно довести, що його предмет у майбутньому стане в пригоді, вчитель геометрії порізав ковбасу транспортиром.

Коли Бог вирішив покарати чоловіка, він витяг з нього ребро та клонував жінку. На цьому він заспокоївся і сказав: "А душу з нього вона тепер і сама витягне".

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.