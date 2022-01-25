Гороскоп на 25 января: Ракам лучше умерить расходы, а Девам наоборот - отправиться на шопинг
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Астрологический прогноз на этот вторник
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: astro7.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Активный и бесконечный день в плане всевозможных дел. Вам даже может показаться, что вы находитесь в колесе, которое вечно крутится на одном месте, однако это не так. Все дела, которые вы сегодня решите, помогут вам в карьере.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня у вас может появиться тяга к авантюрам и приключениям, однако от различных поездок и азартных затей все же лучше отказаться. Разнообразьте жизнь каким-нибудь безопасным способом.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Готовьтесь к тому, что сегодня вы будете слышать много жестокой критики. Будет чрезвычайно трудно перенести все то, что произносится в ваш адрес. Но сохранив репутацию честного и доброго человека, вы выберетесь наверх.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодняшний день не очень подходит для шопинга. Спрячьте денежки в тумбочку и займитесь решением хозяйственно-бытовых вопросов.
Лев (23 июля — 23 августа)
Постарайтесь чаще бывать на свежем воздухе — общение с природой поможет избавиться от тревожности и мнительности.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Благоприятно сложатся поездки по семейным делам, шопинг и общение с родственниками.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Звезды советуют хотя бы иногда прислушиваться к мнению людей, которые вас окружают — одна голова, как говорится, хорошо, а две еще лучше.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Держитесь подальше от людей, которые без конца говорят комплименты и пытаются вам услужить — пусть лицемеры "пудрят мозги" кому-нибудь другому. Доверяйте только своей интуиции и не спешите с принятием решений.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Благоприятный день для закаливания организма и приема витаминов.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Найдите сегодня время для отдыха на природе. Свежий воздух и физическая активность — это именно то, чего вам не хватало.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодняшние сутки подходят для делового общения. Но будьте активнее — не стесняйтесь задавать партнерам уточняющие вопросы, и смело отстаивайте свою точку зрения.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодняшним вечером отметьте успех в компании близких родственников — устройте маленький семейный праздник и "зарядите" всех позитивом.
Напомним, что новый год с 1 февраля будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Кого из знаков восточного гороскопа ждут препятствия в 2022-м — смотрите в нашем материале.
Добавим, что бы вам не сулили звезды и планеты, веселые анекдоты от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!
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