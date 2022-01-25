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Гороскоп на 25 января: Ракам лучше умерить расходы, а Девам наоборот - отправиться на шопинг

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Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 25 января
Гороскоп на 25 января

Астрологический прогноз на этот вторник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Активный и бесконечный день в плане всевозможных дел. Вам даже может показаться, что вы находитесь в колесе, которое вечно крутится на одном месте, однако это не так. Все дела, которые вы сегодня решите, помогут вам в карьере.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня у вас может появиться тяга к авантюрам и приключениям, однако от различных поездок и азартных затей все же лучше отказаться. Разнообразьте жизнь каким-нибудь безопасным способом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Готовьтесь к тому, что сегодня вы будете слышать много жестокой критики. Будет чрезвычайно трудно перенести все то, что произносится в ваш адрес. Но сохранив репутацию честного и доброго человека, вы выберетесь наверх.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодняшний день не очень подходит для шопинга. Спрячьте денежки в тумбочку и займитесь решением хозяйственно-бытовых вопросов.

Лев (23 июля — 23 августа)

Постарайтесь чаще бывать на свежем воздухе — общение с природой поможет избавиться от тревожности и мнительности.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Благоприятно сложатся поездки по семейным делам, шопинг и общение с родственниками.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Звезды советуют хотя бы иногда прислушиваться к мнению людей, которые вас окружают — одна голова, как говорится, хорошо, а две еще лучше.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Держитесь подальше от людей, которые без конца говорят комплименты и пытаются вам услужить — пусть лицемеры "пудрят мозги" кому-нибудь другому. Доверяйте только своей интуиции и не спешите с принятием решений.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Благоприятный день для закаливания организма и приема витаминов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Найдите сегодня время для отдыха на природе. Свежий воздух и физическая активность — это именно то, чего вам не хватало.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодняшние сутки подходят для делового общения. Но будьте активнее — не стесняйтесь задавать партнерам уточняющие вопросы, и смело отстаивайте свою точку зрения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодняшним вечером отметьте успех в компании близких родственников — устройте маленький семейный праздник и "зарядите" всех позитивом.

Напомним, что новый год с 1 февраля будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Кого из знаков восточного гороскопа ждут препятствия в 2022-м — смотрите в нашем материале.

Добавим, что бы вам не сулили звезды и планеты, веселые анекдоты от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!

Теги:
#Гороскоп #Астрологический гороскоп #Ежедневный гороскоп #Астропрогноз Гороскоп
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