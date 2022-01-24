Поднимите себе настроение с нашими анекдотами в этот день: шутки, которые рассмешат

Эта порция веселых шуток поднимет вам настроение на целый день

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

Когда вы чистите мандарин, он начинает источать запах Нового года, чтобы вы вспомнили детство, расчувствовались и отпустили его.

- Воспитай в себе одну очень хорошую черту характера — никогда не выясняй отношения с людьми, которые тебя разочаровали. Просто молча оставь их вместе со всем их дерьмом наедине и уходи. - Петрович, по-соседски прошу, почини канализацию!

- Я своему мужу, перед тем как еду в отпуск, покупаю пояс верности. - Как интересно! И как это выглядит? - Ставлю мужа посередине и обставляю его бутылками с водкой. После этого он ни о каких бабах даже думать не хочет.

Чтобы наглядно доказать, что его предмет в будущем пригодится, учитель геометрии порезал колбасу транспортиром.

Когда Бог решил наказать мужчину, он вытащил из него ребро и клонировал женщину. На этом он успокоился и сказал: "А душу из него она теперь и сама вытащит".

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