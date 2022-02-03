Гороскоп на 3 лютого: Терезам варто зайнятися самоосвітою, а Водоліям можна шукати нову роботу

Астрологічний прогноз цього четверга

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні на Овнів чекає насичений від інформації день. Але вона буде більшою за позитивний характер, тому не засмучуйтеся.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні потрібно контролювати свої емоції, щоб не зіпсувати стосунки з оточуючими людьми. Тим більше сьогодні вам доведеться багато спілкуватися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам не бажано братися за щось нове, доки не закінчено старих проєктів. Не запускайте роботу, щоб не було проблем із начальством.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам потрібно уважно поставитися до здоров’я та не затягувати з візитом до лікаря. Хвороба сама не пройде, потрібне лікування та обстеження.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Леви, цей день чудово підходить для налагодження ділових зв’язків. Ви станете дуже переконливими та зможете зацікавити будь-яку людину.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні у вас з’явиться шанс заручитись підтримкою впливових людей. Але для цього доведеться продемонструвати таланти.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогоднішня доба підходить для роботи над собою. Доглядайте за зовнішністю, займіться самоосвітою або візьміть участь у якомусь оздоровчому заході.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні ви зможете реалізувати найсміливіші плани. Але зірки радять бути обережнішими — деякі люди нервуються, спостерігаючи за вашими успіхами та перемогами.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцю знадобиться психологічне перезавантаження. Вирішити це можна декількома шляхами — зайнятися йогою, пройтися закутками пам’яті, піти в спортзал або банально відпочити.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогів сьогодні чекає на досить плідний день. Вдасться виконати величезний обсяг роботи і навіть отримати премію.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водолії, день вдалий для пошуку нової роботи. Але не розповідайте про свої кар’єрні плани та дійте акуратно – написати заяву про звільнення можна і в інший день.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Зірки обіцяють гарний день, але радять уникати стресових ситуацій. Тримайтеся якомога далі від агресивних та скандальних людей і не піддавайтеся на провокації.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2022 року світ перебуває під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Які труднощі обіцяють зірки і планети 4 знакам Зодіаку згідно з розкладом Таро — читайте в нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, що б вам не пророкували астрологи, жартівливі жарти від "Телеграфа" завжди піднімуть настрій!