У всьому світі 25-й кадр діє на підсвідомість і тільки в Естонії він діє на нерви: веселі жарти
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.
Щоб заощадити на бензині, Василь відвозив тещу на дачу у суботу, а забирав у листопаді.
Знайшовши мій рентген носових пазух у себе в сумці (череп із відкритим ротом), мій чоловік не знайшов нічого кращого, ніж показати його колегам по роботі та сказати: це моя дружина!
А ось я завдячую життям Філіпу Кіркорову. У 2009 році я потрапив у страшну автокатастрофу, після якої рік лежав у комі, допоки медсестра не включила "Самая-Самая". Тут я встав і вимкнув!
Я не кажу, що ти жирна, просто якби сіренький вовчок прийшов до тебе кусати за бочок, він би собі пащу розірвав.
Як пояснити людям, що часи середньовіччя минули, і за читання книг, і за саморозвиток на багатті більше не спалюють?
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.