У всьому світі 25-й кадр діє на підсвідомість і тільки в Естонії він діє на нерви: веселі жарти

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими анекдотами

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

Щоб заощадити на бензині, Василь відвозив тещу на дачу у суботу, а забирав у листопаді.

Знайшовши мій рентген носових пазух у себе в сумці (череп із відкритим ротом), мій чоловік не знайшов нічого кращого, ніж показати його колегам по роботі та сказати: це моя дружина!

А ось я завдячую життям Філіпу Кіркорову. У 2009 році я потрапив у страшну автокатастрофу, після якої рік лежав у комі, допоки медсестра не включила "Самая-Самая". Тут я встав і вимкнув!

Я не кажу, що ти жирна, просто якби сіренький вовчок прийшов до тебе кусати за бочок, він би собі пащу розірвав.

Як пояснити людям, що часи середньовіччя минули, і за читання книг, і за саморозвиток на багатті більше не спалюють?

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.