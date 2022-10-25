Гороскоп на 25 жовтня: Водоліям потрібно бути зібраними, а Тельцям — уважно ставитись до порад навколишніх

Цього вівторка бажано уникати самотності та напористості у справах

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього вівторка в Овнів настав сприятливий час для усамітнення та пошуку нових захоплень. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку сьогодні уникати необачних рішень та вчинків, а також дорогих придбань, про які можна буде пошкодувати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи рекомендують Тельцям сьогодні намагатися уважно ставитись до порад навколишніх людей. Цей вівторок буде напрочуд сприятливим днем для людей цього знака Зодіаку у спілкуванні, побаченнях, нових знайомствах. Не варто навантажувати своє тіло та розум.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього вівторка Близнюкам потрібно намагатися не кривдити людей із тонкою душевною організацією. Сьогодні астрологи радять людям цього знаку Зодіаку більше допомагати навколишнім. Не можна відкладати на завтра те, що Близнюки зобов’язані зробити сьогодні. Зазначимо, що у жовтні Близнюки легко вирішать свої проблеми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи радять Ракам розпочати день із прибирання оселі, наведення ладу на робочому місці. Саме сьогодні у чистоті до людей цього знака Зодіаку частіше приходитимуть позитивні думки, простіше займатиметься важливими справами. Також корисно зайнятися творчістю.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Левам корисно перейти на розвиток у духовній сфері. Астрологи попереджають, що рутина у цей день сильно гальмуватиме, тому краще не загострювати на ній уваги. Корисні сьогодні духовні практики — вони допоможуть подолати життєві проблеми.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У Дів цей вівторок буде насичений робочими питаннями, тому астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку вимкнути ввечері телефон, щоб не відволікатися від сімейних обов’язків. Дівам не можна забувати, що близьким людям потрібно не менше уваги. До речі, Діви нерідко стають багатими людьми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей вівторок астрологи рекомендують Терезам присвятити ремонту старих речей. Крім цього, буде корисним провести ревізію і викинути все, чому вже не можна дати друге життя. Не забувайте і про інформаційне чищення: видаліть спам, історію пошуку, непотрібні листування.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні Скорпіонам необхідно задуматися про важливі речі — про кохання, сім’ю. Також астрологи радять людям цього знака Зодіаку зайнятися фізичною активністю, прогулятись на свіжому повітрі. На роботі та у бізнесі варто опиратися на інтуїцію. До речі, Скорпіони здатні читати людей, наче відкриту книгу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Астрологи радять сьогодні Стрільцям наперед запланувати активні справи на цілий день. А все тому, що робота, дані обіцянки, сімейні питання буквально розриватимуть на частини. Може статися нерозуміння зі знайомим. Також не варто забувати про свої бажання.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні у житті Козерогів можливі події, які доведеться пережити вперше. Астрологи зазначають, що близьким людям цього вівторка знадобиться доброта і ласка представників знаку Зодіаку. Сьогодні варто утриматися від критики тих, хто дорогий.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи зазначають, що великі проблеми можуть виникнути сьогодні у безцеремонних та нахабних Водоліїв. Тому експерти наполегливо рекомендують людям цього знака Зодіаку зменшити свою напористість. Водоліям сьогодні бажано бути спокійними та зібраними.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього вівторка Рибам потрібно більше часу проводити зі своєю другою половинкою чи надійними друзями. Самотність сьогодні, як зазначають астрологи, здатна призвести до появи нових страхів та комплексів. Гарний час для шопінгу, нових починань.