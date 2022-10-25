Гороскоп на 25 октября: Водолеям нужно быть собранными, а Тельцам - внимательно относиться к советам окружающих

В этот вторник желательно избегать одиночества и напористости в делах

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот вторник у Овнов наступило благоприятное время для уединения и поиска новых увлечений. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака сегодня избегать опрометчивых решений и поступков, а также дорогостоящих приобретений, о которых можно будет пожалеть.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи рекомендуют Тельцам сегодня стараться внимательно относиться к советам окружающих людей. Этот вторник будет удивительно благоприятным днем для людей этого знака Зодиака в общении, свиданиях, новых знакомствах. Не стоит нагружать свое тело и разум.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот вторник Близнецам нужно стараться не обижать людей с тонкой душевной организацией. Сегодня астрологи советуют людям этого знака Зодиака больше помогать окружающим. Нельзя откладывать на завтра то, что Близнецы обязаны сделать сегодня. Отметим, что в октябре Близнецы легко решат свои проблемы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи советуют Ракам начать день с уборки дома, наведения порядка на рабочем месте. Именно сегодня в чистоте к людям этого знака Зодиака чаще будут приходить позитивные мысли, будет проще заниматься важными делами. Также полезно заняться творчеством.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня Львам полезно переключиться на развитие в духовной сфере. Астрологи предупреждают, что рутина в этот день будет сильно тормозить, поэтому лучше не заострять на ней внимания. Полезны сегодня духовные практики — они помогут справиться с житейскими проблемами.

Дева (24 августа — 23 сентября)

У Дев этот вторник будет насыщен рабочими вопросами, поэтому астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака отключить вечером телефон, чтобы не отвлекаться от семейных обязанностей. Девам нельзя забывать, что близким людям нужно не меньше внимания. Кстати, Девы нередко становятся богатыми людьми.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот вторник астрологи рекомендуют Весам посвятить починке старых вещей. Кроме этого будет полезным провести ревизию и выбросить все, чему уже нельзя дать вторую жизнь. Не забывайте и об информационной чистке: удалите спам, историю поиска, ненужные переписки.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня Скорпионам необходимо задуматься о важных вещах — о любви, семье. Также астрологи советуют людям этого знака Зодиака заняться физической активностью, прогуляться на свежем воздухе. На работе и в бизнесе стоит опираться на интуицию. Кстати, Скорпионы способны читать людей, словно открытую книгу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Астрологи советуют сегодня Стрельцам заранее запланировать активные дела на целый день. А все потому, что работа, данные обещания, семейные вопросы будут буквально разрывать на части. Может произойти непонимание со знакомым. Также не стоит забывать о своих желаниях.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня в жизни Козерогов возможны события, которые придется пережить впервые. Астрологи отмечают, что близким людям в этот вторник понадобится доброта и ласка представителей знака Зодиака. Сегодня стоит воздержаться от критики тех, кто дорог.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи отмечают, что большие проблемы могут возникнуть сегодня у бесцеремонных и наглых Водолеев. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют людям этого знака Зодиака поубавить свою напористость. Водолеям сегодня желательно быть спокойными и собранными.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот вторник Рыбам нужно больше времени проводить со своей второй половинкой или надежными друзьями. Уединение сегодня, как отмечают астрологи, способно привести к появлению новых страхов и комплексов. Хорошее время для шопинга, новых начинаний.