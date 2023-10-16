"Зробимо ще "подаруночки" Криму": відьма Марія Тиха передбачила потоплення російських кораблів

Буде ще удар по трьох кораблях

Відома в Україні відьма та екстрасенс Марія Тиха розповіла, звільнення яких українських територій, окупованих російськими загарбниками, чекати від Збройних сил України. Зокрема, астроексперт дала прогноз щодо Кримського півострову.

В інтерв’ю "Телеграфу" відьма заявила, що під час контрнаступу спочатку буде звільнено Херсонську область, а вже за нею — тимчасово окупований Крим. Також найближчим часом українські військові зроблять "подаруночки" півострову.

"Буде ще удар по трьох кораблях. Один корабель із чоловічим ім'ям або прізвищем. Він буде або повністю потоплений, або серйозно пробите днище" (Інтерв'ю записувалося 7 жовтня, поки воно готувалося до публікації, росіяни втратили корабель "Павло Державін" — ред.), — сказала Марія Тиха.

Повний текст інтерв’ю читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Я поки не відчуваю смерті путіна": відьма Марія Тиха.

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