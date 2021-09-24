Харків’янин фінансував "Талібан": як його покарали

Чоловікові пом’якшили покарання через каяття.

У Харкові засудили сирійця Расула за фінансову допомогу організації "Талібан". Це радикальна релігійно-військова організація, яка недавно прийшла до влади в Афганістані. Уродженець Сирії, який багато років жив в Україні, є громадянином і має сім’ю за 2018-2020 роки кілька разів відкладав великі суми на фінансування талібів. При цьому Расул отримав умовне покарання.

Про це стало відомо з рішення суду.

Перший транш — 3 тисячі доларів США або 84,3 тисячі гривень за курсом від листопада 2020 року він перевів за допомогою посередника в Туреччину. При спробі повторити платіж, тільки з сумою вже в 7 тисяч доларів США його викрили. Вона призначалася пакистанському терористові-вибухотехніку з "Техрік-і-Талібан Пакистану", який був пов’язаний з "Аль-Каїдою". Українські силовики гроші вилучили.

Згідно зі звинуваченням у фінансуванні терористів Расулу дали п’ять років позбавлення волі, але взявши до уваги зізнання, співпрацю зі слідством і наявність неповнолітнього сина йому замінили на три роки випробувального терміну.

Раніше "Телеграф" писав, що Афганістан уже понад місяць живе з урядом "Талібану". У країні багато що змінилося.