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Під Харковом поглумилися над братською могилою майже 300 солдатів (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Пам’ятник знаходиться у Дергачах під Харковом Новина оновлена 03 листопада 2021, 15:05
Пам’ятник знаходиться у Дергачах під Харковом

Хулігани відбили частину пам’ятника, під яким поховані захисники Харкова

Під Харковом, де через 9 днів згадують загиблого в резонансній аварії з мажором-підлітком Ігоря Носова, невідомі поглумилися над пам’ятником, який встановили на згадку про загиблих у Другій світовій війні в Дергачах.

Як повідомили в облуправлінні поліції Харківщини, НП сталася 2 листопада на вулиці Садовій. Вандали пошкодили паркан, плитку та відбили частину пам’ятного монумента, встановленого прямо на братській могилі: тут поховано 298 воїнів, які загинули в боях за місто.

Відомо, що на місце виїхали поліцейські, які задокументували факт вандалізму та відкрили за ч. 2 ст. 297 КК України. За "знущання над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого" хуліганам загрожує від 3 до 5 років в’язниці.

Нагадаємо, на Полтавщині невідомі зламали два пам’ятники радянського періоду та замалювали третій.

Також "Телеграф" писав, що у Києві знесли пам’ятник дружбі з Москвою.

Тим часом пам’ятник молодого подружжя з Нижегородської області в Росії став трендом соцмереж в останні кілька днів.

Теги:
#Харків #Пам'ятник #Хулігани #Друга світова війна
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