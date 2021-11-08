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Валять усе на коронавірус: у справі Колі Харківського намагаються відтягнути проведення експертизи

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Підліток уже більше тижня не може здати кров Новина оновлена 08 листопада 2021, 16:12
Підліток уже більше тижня не може здати кров

Мати Колі Харківського відмовляється приїжджати до СІЗО через погрози

У справі 16-річного Миколи Харківського, винуватця аварії, яка сталася у Харкові 26 жовтня, поки що не спостерігається змін. Сторона захисту валить все на карантинні обмеження та начебто отримання погроз.

Подробиці повідомляє харківський сайт Kharkiv Today.

За словами адвоката Інни Данилової, Микола Харківський співпрацює зі слідчими. Але жодних експертиз (наприклад, із забору крові) чи слідчих дій із ним не проводять — через те, що він неповнолітній, потрібна присутність батьків. При цьому батько підлітка не може потрапити до СІЗО через карантинні обмеження, а мати й досі перебуває за кордоном.

"Змінилися умови відвідування СІЗО. Складність у чому — тато не вакцинований. Рішення ж ухвалили, але як це робитиметься, я, чесно кажучи, особливо не уявляю. А без тата ми не проведемо слідчу дію. Тому татові чи треба зробити ПЛР-тест…" — пояснює ситуацію з батьком Миколи Харківського Інна Данилова.

Мати 16-річного "гонщика" не повертається в Україну, бо начебто боїться погроз, які отримували на свою адресу. За словами Інни Данилової, жінка перебуває у стані шоку.

До речі, самій Даниловій теж часто загрожують, через що вона звернулася до поліції, де вже визнана потерпілою.

Коли буде можливе проведення хоча б якихось слідчих дій щодо Миколи Харківського, наразі невідомо.

При цьому адвокат потерпілих Ігор Черняк, як і раніше, сподівається, що у відповідальності вдасться притягнути не лише хлопчика-"мажору", а й його батьків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому дочка загиблого у харківській ДТП вважає аварію справжнім вбивством, а не випадковістю.

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#ДТП #Харків
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