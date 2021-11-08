Валят все на коронавирус: в деле Коли Харьковского пытаются оттянуть проведение экспертизы

Мать Коли Харьковского отказывается приезжать в СИЗО из-за угроз

В деле 16-летнего Николая Харьковского, виновника аварии, случившейся в Харькове 26 октября, пока не наблюдается изменений. Сторона защиты валит все на карантинные ограничения и якобы получаемые угрозы.

Подробности сообщает харьковский сайт KHARKIV Today.

По словам адвоката Инны Даниловой, Коля Харьковский сотрудничает со следователями. Но никаких экспертиз (к примеру, по забору крови) или следственных действий с ним не проводят — из-за того, что он совершеннолетний, нужно присутствие родителей. При этом отец подростка не может попасть в СИЗО из-за карантинных ограничений, а мать и вовсе до сих пор находится за границей.

"Изменились условия посещения СИЗО. Сложность в чем — папа не вакцинирован. Решение-то приняли, но как это будет делаться, я, честно говоря, особо не представляю. А без папы мы не проведем следственное действие. Поэтому папе или нужно сделать ПЦР-тест…" — объясняет ситуацию с отцом Николая Харьковского Инна Данилова.

Читайте также: Категория Харьков Сядет ли Коля Харьковский? Пять выводов после первого заседания суда по аварии в Харькове "Телеграф" следит за делом по ДТП на Одесской и побывал на первом заседании, где выбирали меру пресечения Николаю Харьковскому

Мать 16-летнего "гонщика" не возвращается в Украину, потому что якобы боится угроз, получаемых в свой адрес. По словам Инны Даниловой, женщина находится в состоянии шока.

К слову, самой Даниловой тоже часто угрожают, из-за чего она обратилась в полицию, где уже признана потерпевшей.

Когда будет возможно проведение хотя бы каких-то следственных действий в отношении Николая Харьковского, пока неизвестно.

При этом адвокат потерпевших Игорь Черняк по-прежнему надеется, что в ответственности удастся привлечь не только мальчика-"мажора", но и его родителей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему дочь погибшего в харьковском ДТП считает аварию настоящим убийством, а не случайностью.