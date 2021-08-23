Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 44
Подарунок наспів якраз до 30-річчя незалежності держави
Міжнародний валютний фонд передав Україні 2,7 мільярдів доларів до Дня незалежності.
Про це ввечері в понеділок, 23 серпня, на своїй сторінці в соцмережі написала перша заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова.
Нагадаємо, що про виділення нового траншу допомоги стало відомо на початку місяця — тоді МВФ заявило про намір направити $275 млрд країнам з низьким рівнем доходу і ринком, що формується, на усунення наслідків коронавірусної кризи.
Згідно своєю квотою, Україна отримала $2,7 млрд (1,9 млрд СПЗ, або понад 72 мільярди гривень) без будь-яких умов і відсотків.
Підводні камені траншу на $2,7 млрд — чим Україна відплатить МВФ за великий кредит
За словами Рожкової, 23 серпня вони вже надійшли на український рахунок.
"Чудовий подарунок до Дня незалежності!", — написала вона.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, куди підуть виділені МВФ $2,7 млрд.
А "Телеграф" публікував розбір, які підводні камені для України несе така щедра пропозиція від МВФ насправді.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-