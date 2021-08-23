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Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ

Автор
В. Куценко
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Автор
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Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ Новина оновлена 23 серпня 2021, 21:10

Подарунок наспів якраз до 30-річчя незалежності держави

Міжнародний валютний фонд передав Україні 2,7 мільярдів доларів до Дня незалежності.

Про це ввечері в понеділок, 23 серпня, на своїй сторінці в соцмережі написала перша заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова.

Нагадаємо, що про виділення нового траншу допомоги стало відомо на початку місяця — тоді МВФ заявило про намір направити $275 млрд країнам з низьким рівнем доходу і ринком, що формується, на усунення наслідків коронавірусної кризи.

Згідно своєю квотою, Україна отримала $2,7 млрд (1,9 млрд СПЗ, або понад 72 мільярди гривень) без будь-яких умов і відсотків.

Підводні камені траншу на $2,7 млрд — чим Україна відплатить МВФ за великий кредит

За словами Рожкової, 23 серпня вони вже надійшли на український рахунок.

"Чудовий подарунок до Дня незалежності!", — написала вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, куди підуть виділені МВФ $2,7 млрд.

А "Телеграф" публікував розбір, які підводні камені для України несе така щедра пропозиція від МВФ насправді.

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