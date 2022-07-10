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Не вистачає стажу на пенсію: як людям похилого віку отримати тимчасову допомогу

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Що таке соціальна допомога та як її отримати Новина оновлена 10 липня 2022, 15:50
Що таке соціальна допомога та як її отримати

Держава виплачує тимчасову соцдопомогу тим, кому не вистачає стажу для виходу на пенсію

В Україні щороку вносяться зміни до вимог до виходу на пенсію, наприклад, у 2022 році пенсіонери можуть піти на відпочинок після 60 років лише у випадку, якщо матимуть 29 років стажу. Однак ті, хто не має необхідної кількості робочих років, можуть отримати невелику суму грошей від держави.

Як йдеться у матеріалі ТСН, тимчасову соціальну допомогу можна оформити при нестачі страхового стажу при досягненні 65 річного віку, а її розмір перераховується кожні 6 місяців з урахуванням змін до середньомісячного доходу та майнових змін.

Втім, є й вимоги до страхового стажу, його на момент оформлення допомоги має бути не менше ніж 15 років, а гроші почнуть виплачувати після досягнення віку, коли особи отримують право на пенсійну допомогу.

Для її оформлення треба звернутися до органів соцзахисту за місцем прописки чи фактичного проживання. При оформленні соцдопомоги в іншому місці варто отримати довідку про неотримання виплат за місцем прописки.

Щоб отримати гроші, необхідно принести із собою таке:

  • документи, що підтверджують особу та місце проживання, а також ІПН;
  • довідку про наявний страховий стаж;
  • декларацію про доходи та майновий стан за останні пів року;

Після оформлення документів особа зможе отримати суму, яка становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунком на одну особу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як не втратити трудовий стаж через війну, а також що робити, якщо підприємство звільнили від сплати ЄСВ.

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