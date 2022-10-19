П’ять тисяч гривень і вище: в Україні хочуть запровадити особливі пенсії, але не для всіх

Пенсіонерів, які відповідають критеріям, залишилося не дуже багато

У Верховній Раді хочуть запровадити спеціальні пенсійні виплати за особливі заслуги перед Україною.

Як йдеться у тексті законопроєкту № 8032, текст якого розміщено на сайті парламенту, йдеться про українців, які мають статус борців за незалежність нашої країни.

Зокрема пропонується внести зміни до Закону "Про пенсію за особливі заслуги перед Україною" та поширити його на тих людей, яким статус борця за незалежність присвоєно відповідно до положень закону "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті".

Також пропонується збільшити виплати людям, які відповідно до Закону "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"визнані такими, що зазнавали репресій з політичних та релігійних мотивів.

Очікується, що ця пенсія становитиме 200% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Нині це 5016 гривень.

У тексті документа наголошується, що таких пенсіонерів в Україні залишилося не більше кількох сотень і з кожним роком їхня кількість зменшується.

Як повідомлялося, українським пенсіонерам до кінця 2022 року ще раз піднімуть розмір виплат.