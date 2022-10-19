Пенсії буду нараховувати по-новому: кого це торкнеться і чому

У Мінсоцполітики вбачають моральну дилему з підвищенням пенсій військовим пенсіонерам

Влада України продовжує коригувати пенсійну систему країни та окрім планів ввести пенсії за особливі заслуги, також у владних кабінетах планують переглянути механізм нарахування пенсій військовим.

Про це розповіла в інтерв’ю social.com.ua перший заступник міністерства соціальної політики України Дар’я Марчак.

За її словами, механізм нарахування військових пенсій планується переглянути через те, що зараз структура нарахування та призначення пенсій військовослужбовцям дуже складна, а також з метою забезпечити військових гідним пакетом соцзахисту.

Зокрема, вона вказала на ситуацію, коли в Україні є по суті дві категорії військових пенсіонерів: ті, хто отримують підвищення пенсій після початку конфлікту з росією в 2014 році, і ті, хто отримують аналогічні пенсійні виплати та підвищення за службу в мирний час.

"Для мене такою моральною частиною цієї складової є те, що згідно із законодавством, при підвищенні виплат військовим, які захищають нас на фронті тут і зараз, також підвищуються виплати й дуже великій когорті військових пенсіонерів, які отримали призначення пенсій раніше 2014 року. І тут постає питання: чи ми маємо мати єдиний підхід, спільний, для підвищення пенсій для всіх військових пенсіонерів? Чи все ж таки до людей, які захищають нашу країну сьогодні, має бути інше ставлення?", — сказала Марчак.

Для врегулювання цього питання Мінсоцполітики співпрацює з профільним парламентським комітетом та Міністерством ветеранів.

"Я сподіваюсь, найближчим часом ми зрозуміємо, як має виглядати гідна підтримка людей, які сьогодні нас захищають", – наголосила Марчак.

Як повідомлялося, українським пенсіонерам до кінця 2022 року вкотре піднімуть розмір виплат.