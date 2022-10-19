Пять тысяч гривен и выше: в Украине хотят ввести особые пенсии, но не для всех

Пенсионеров, соответствующих критериям, осталось не очень много

В Верховной Раде хотят ввести специальные пенсионные выплаты за особые заслуги перед Украиной.

Как говорится в тексте законопроекта № 8032, текст которого размещен на сайте парламента, речь идет об украинцах, имеющих статус борцов за независимость нашей страны.

В частности предлагается внести изменения в Закон "О пенсии за особые заслуги перед Украиной" и распространить его на тех людей, которым статус борца за независимость присвоено в соответствии с положениями закона "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке".

Также предлагается увеличить выплаты людям, которые в соответствии с Законом "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" признаны таковыми, что подвергались репрессиям по политическим и религиозным мотивам.

Ожидается, что эта пенсия составит 200% от прожиточного минимума для лиц потерявших трудоспособность. В настоящее время это 5 016 гривен.

В тексте документа отмечается, что таких пенсионеров в Украине осталось не более нескольких сотен и с каждым годом их число уменьшается.

Как сообщалось, украинским пенсионерам до конца 2022 года еще раз поднимут размер выплат.