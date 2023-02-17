Зони продовольчої безпеки: Длігач озвучив цікаву ідею про гарантії для України

Україна має щорічно отримувати протягом 10 років після війни 25% довоєнного ВВП інвестиціями, грантами, міжнародною допомогою

Україна має зробити все можливе, щоб стати найкращим місцем для інвестицій. Щоб це стало можливим, у країні мають бути радикально реформовані податкова, митна та правова системи. А воєнні та післявоєнні ризики мають бути перекриті відкритістю, зростанням та свободами.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав голова Advanter Group, стратег, футуролог, професор економіки, інвестор, засновник міжнародної бізнес-спільноти Board Андрій Длігач.

"Україна має щорічно отримувати протягом 10 років після війни 25% довоєнного ВВП інвестиціями, грантами, міжнародною допомогою. Це 50-60 млрд доларів на рік. Сумарно ми маємо отримати як мінімум 600 млрд в економіку країни. На оновлення, модернізацію, запуск нових виробництв, інфраструктуру. Але для цього потрібно щось пред’явити. Насправді сума невелика, оскільки надмірна ліквідність у світі – це трильйони доларів", — сказав Длігач.

Футуролог навів приклад Норвегії, де в інвестиційному фонді 1 трлн доларів. Країна пообіцяла Україні 7 млрд протягом п’яти років. На думку Длігача, це добрий показник.

"Але я про те, що для світу 600 млрд знайти для України легко. Для великого бізнесу, для фондів, країн – Катару, Саудівської Аравії. Уявляєте, якщо зона продовольчої безпеки Саудівської Аравії буде у Донецькому регіоні? Як би ми були безпечні, як країна! Ось над цим треба працювати", — підсумував Андрій Длігач.

Детальніше читайте у нашому матеріалі на сайті: "Корупцію ми повністю не викорінимо. Але можна зробити її невигідною", — Андрій Длігач.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поспілкувався з представниками українського IT-бізнесу про роботу під час війни та перспективи після перемоги нашої країни.