Забудьте про миттєвий прибуток! Скільки доведеться працювати, щоб окупити витрати на престижну освіту

Найшвидше в Україні окупаються дві спеціальності

Сьогодні в Україні найвигідніше здобувати вищу освіту за спеціальностями "Менеджмент" та "Комп’ютерні науки".

І хоча це недешеве задоволення, вартість навчання можна виплатити загалом за 7 місяців.

Таких висновків дійшли фахівці Work.ua та Education.ua, провівши спільне дослідження, що дозволяє визначити час окупності інвестицій у вищу освіту. Для цього було підраховано середню вартість навчання популярним спеціальностям та середню заробітну плату у найбільших містах України.

Так, якщо вартість навчання на бакалавріаті за спеціальністю "Право" у Києві становить 177 368 грн., а середня зарплата юриста у Києві складає 19 000 грн на місяць, то період "окупності" диплома становитиме близько 10 місяців. Звичайно це у випадку, якщо випускник одразу знайде роботу з таким рівнем оплати. Також не враховуються ринкові реалії та можливості самого випускника, що також може вплинути на строки.

Найвигідніше бути менеджером або айтішником

Дослідження про те, що вигода від ІТ становить максимально прибуткову, було проведено по 5 містах України з урахуванням вартості навчання та середньої заробітної плати за професією.

Київ:

"Право" — навчання 177368 грн/зарплата 19 000 грн = 10 місяців;

"Комп’ютерні науки" — навчання 147184 грн/зарплата 22 000 грн = 7 місяців;

"Філологія" — навчання 163128 грн/зарплата 18 000 грн = 10 місяців;

"Менеджмент" — навчання 142240 грн/зарплата 20 000 грн = 8 місяців;

"Психологія" – навчання 126 944 грн./зарплата 13 000 грн. = 10 місяців.

Харків:

"Право" – навчання 101 100 грн./12 000 грн. = 9 місяців;

"Комп’ютерні науки" — навчання 105520 грн/17 000 грн = 7 місяців;

"Філологія" — навчання 96776 грн/14 000 грн = 7 місяців;

"Менеджмент" — навчання 101256 грн/15000 грн = 7 місяців;

"Психологія" — навчання 109570/18 000 грн = 7 місяців.

Львів:

"Право" – навчання 122 820 грн./12 000 грн. = 11 місяців;

"Комп’ютерні науки" – навчання 125 937 грн./20 000 грн. = 7 місяців;

"Філологія" — навчання 149430 грн/15 000 грн = 10 місяців;

"Менеджмент" — навчання 92299 грн/18 000 грн = 6 місяців;

"Психологія" — навчання 122820 грн/12000 грн = 11 місяців.

Дніпро:

"Право" – навчання 102 000 грн./17 000 грн. = 6 місяців;

"Комп’ютерні науки" — навчання 88032 грн/20 000 грн = 5 місяців;

"Філологія" — навчання 86082 грн/15 000 грн = 6 місяців;

"Менеджмент" — навчання 86082 грн/17000 грн = 6 місяців;

"Психологія" — навчання 92533 грн/10 000 грн = 10 місяців.

Одеса:

"Право" — навчання 112320 грн/15 000 грн = 8 місяців;

"Комп’ютерні науки" – навчання 111 810 грн./18 000 грн. = 7 місяців;

"Філологія" — навчання 96776 грн/14 000 грн = 7 місяців;

"Менеджмент" — навчання 101256 грн/15000 грн = 7 місяців;

"Психологія" — навчання 109570 грн/18000 грн = 7 місяців.

Як показує підрахунок, список окупних спеціальностей очолюють "Менеджмент" та "Комп’ютерні науки", вартість оволодіння якими в Україні можна виплатити в середньому за 7 місяців.

Є й специфіка

Зрозуміло, є й регіональна специфіка, яка співвідноситься як навчання та прибуткова робота. Наприклад, у Києві середній період окупності вищої освіти становить близько 9 місяців, у Дніпрі вистачить і 6,5 місяців.

Де найбільше шансів знайти роботу

Та й рівень зарплати по містах відрізняється. Наприклад, у Києві середній її розмір становить 19 000 гривень, а у Харкові лише 12 000. Але при цьому у Харкові психологу пропонують зарплату 18 000 гривень, а у столиці – 13 000 гривень.

Тим часом в Україні продовжує зростати ринок праці, а з ним і зарплата, яка за місяць збільшилася на 500 гривень або 3% до 16 000 гривень.