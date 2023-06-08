Воєнна страховка. Британія має ідею, як залучити бізнес для роботи в Україні, що це за схема

Переконливим аргументом мають стати гарантії відшкодування від урядів одразу декількох країн

Ідея гарантування інвестицій бізнесу для роботи в Україні обговорюється вже довгий час, у тому числі зі Світовим банком. Проблема у тому, що страхувати в таких умовах — справа надто ризикова. І ось новий крок у цьому напрямку зробила Велика Британія, яка збирається залучити до цієї схеми одразу декілька країн.

У чому труднощі зараз

Вартість відбудови України зростає з кожним випущеним росією снарядом. Останні дані від Світового банку — це 411 мільярдів доларів, а 14 млрд необхідні вже цього року. Але вони неостаточні й постійно зростають. Бо 411 млрд — це ще без оцінки вартості збитків від підриву росіянами Каховської ГЕС. Світовий банк вчора пообіцяв опублікувати свою експрес-оцінку наслідків підриву на підставі результатів нещодавніх досліджень RDNA.

Навіть якщо уряди партнерів будуть щедрими й дадуть кошти на відбудову, малоймовірно, що вони фінансуватимуть реконструкцію України тільки за гроші платників податків. Адже вони також зараз страждають від інфляції. Тому тут потрібні приватні гроші.

Ще одна проблема — частина грошей, як зазначав Світовий банк, треба вже зараз. ЄС не хоче починати реконструкцію під час війни, коли є ймовірність того, що інвестиції в енергетику, залізницю та іншу інфраструктуру можуть бути втрачені, звертало увагу Politico. Крім Світового банку, з цим не погоджується і Європейський банк. Там кажуть, що треба швидко розпочати реконструкцію критично важливої ​​інфраструктури в тих частинах країни, які найменш уражені війною. Чим довше міжнародне співтовариство чекатиме фінансування відновлення, тим більшим буде остаточний рахунок.

Чому такий механізм потрібний

Війна зруйнувала інфраструктуру, негативно вплинула на експорт країни та вдарила по мільйонах людей. Небезпека воєнних збитків, а також довгострокова політична та економічна нестабільність призвели до того, що витрати на страхування інвестицій в Україні стрімко зросли, часто знижуючи ціни як для інвесторів, так і для приватних страховиків.

Робота страховиків полягає в тому, щоб розраховувати та оцінювати ризики, а ризики війни часто занадто дорогі для приватних страховиків, що робить їхні продукти занадто дорогими для інвесторів. Тут на сцену мають вийти гарантії від держав.

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників розробити механізм гарантування інвестицій разом зі Світовим банком. Як залучити приватний сектор до відбудови обговорювали ще наприкінці 2022 року, зокрема, зустрічалися офіційні особи G7, ЄС та України. Тоді була висунута ідея, що для фінансування реконструкції іноземні інвестори матимуть сплачувати внески, щоб захистити себе від потенційних збитків від воєнних руйнувань, ракетних обстрілів.

Британський план заманити "приватні гроші" в Україну

Велика Британія рішуче налаштована продемонструвати прогрес у схемі страхування від воєнних ризиків вже цього місяця, повідомляє видання Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела. Сполучене королівство розробляє схему для того, аби переконати приватні інвестиційні компанії, а також технологічні, енергетичні та оборонні фірми підтримати відбудову України. Для цього у Лондоні 21-22 червня відбудеться конференція з відбудови України.

Британці хочуть залучити "приватні гроші" до відбудови України як додаткове джерело до вже наявних обіцянок урядів держав виділити кошти зі своїх бюджетів.

План полягає у тому, щоб заручитися підтримкою світових лідерів і керівників, аби уряди країн взяли на себе витрати на страхування воєнних ризиків. А ці державні гарантії вже мають заохотити приватні компанії працювати в Україні. Список цих країн досить амбітний, та має послати сигнал москві про дипломатичну перемогу над нею. Адже у плані переконати допомогти у відбудові Туреччину та Саудівську Аравію. Ці країни лишаються осторонь від санкцій.

Також, за даними виданнями, Японія прагне відіграти роль у фінансуванні і техдопомозі враховуючи досвід власних природних катаклізмів.

Британія хоче, щоб приватні компанії підписали ділову угоду, мовляв, вони погоджуються інвестувати в Україну.

Раніше "Телеграф" оцінював, чи збережеться міжнародна допомога Україні після перемоги, оскільки зараз триматися українському бюджету дозволяє міжнародна фінансова допомога.