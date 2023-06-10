Все залежатиме від кількох факторів: чого очікувати від курсу долара до кінця 2023 року

Яким буде курс долара в Україні до кінця цього року

В Україні курс долара зберігатиметься на нинішніх позначках аж до кінця 2023 року.

Про це у коментарі "ТСН" заявив економіст Олег Пензін.

Фахівець вважає, що влітку ситуація з курсом долара в Україні має бути стабільною.

При цьому він упевнений, що Нацбанк веде досить чітку політику щодо американської валюти та зможе зберегти курс на нинішньому рівні до кінця року.

"Вони його триматимуть, незважаючи ні на що. Літо це взагалі період інфляції, так що влітку все точно буде більш менш стабільно. Те, що відбувається в Україні, воно дуже багатофакторне. Все дуже сильно залежатиме і від успішного контрнаступу", – вважає Пендзін.

Також він додав, що на коливання на валютному ринку може позначитися і реакція світової спільноти на події в Україні, зокрема на швидкість звільнення тимчасово окупованих територій.

Актуальний курс долара в Україні на 10 червня

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