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Скороход розповіла, як слід покарати Третьякову за слова про померлого Полякова (відео)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Анна Скороход
Анна Скороход

Вона вважає, що усунення недостатньо.

Анна Скороход вважає, що президент України Володимир Зеленський має позбавити мандата нардепа Галину Третьякову за її слова про Антона Полякова. Нагадаємо, вона сказала після його смерті, що "одним ворогом менше".

Скороход зазначила, що Третьякова сама ворог для всіх оточуючих і таких, як вона має бути в парламенті. Про це вона сказала під час промови з трибуни Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" із парламенту.

Вона також прокоментувала дисциплінарні заходи, які вжили до Третьякової. Її усунули від п’яти засідань парламенту. Зазначимо, що самої Третякової при оголошенні про покарання не було. Покарання для Третьякової Скороход вважає надто м’яким.

"Питання має стояти не про усунення на п’ять засідань парламенту, а про позбавлення мандату. І це має йти від президента", — сказала Скороход із трибуни.

Раніше "Телеграф" писав, що Анна Скороход закликала парламент створити і підтримати тимчасову слідчу комісію, щоб розібратися з усіма фактами у смерті Полякова. Вона вважає її вбивством.

Теги:
#Верховна Рада #Галина Третьякова #Антон Поляков #Анна Скороход
Галина Третьякова
Політика
"Одним ворогом менше": нардепи покарали Третьякову за слова про померлого Полякова
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