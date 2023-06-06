Удари з повітря та диверсанти: ризики для Київської ГЕС оцінили у ЗСУ

росіяни і до цього намагалися якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро

Минулої ночі росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, і розуміючи, що росія — країна терорист й не зупиниться ні перед чим, заради досягнення своїх кровожерливих планів, Сили оборони вжили заходів щодо безпеки Київської ГЕС. Її захищено від ударів із повітря та від диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в коментарі "Укрінформу".

"Що стосується Київської ГЕС, то вона перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане мені. Нами вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів із повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. Цей комплекс заходів повністю впроваджений і вже діє", — уточнив він.

Наєв додав, що росіяни і до цього намагалися якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але їхні дії були безуспішні.

"Ми, звичайно, аналізуємо всі загрози, які можуть бути у майбутньому та завчасно вживаємо адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії", – наголосив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Зазначимо, Київська ГЕС — перший (верхній) ступінь Дніпровського каскаду ГЕС, розташований на річці Дніпро, знаходиться за кілька кілометрів від Києва вище за течією. Каховська ж ГЕС вважається останньою в переліку Дніпровського каскаду гідроелектростанцій.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росія вчинила безпрецедентний акт тероризму, підірвавши греблю Каховської ГЕС. Рівень води у водосховищі почав стрімко падати, під загрозою затоплення вже сотні населених пунктів, а Запорізька атомна електростанція, яка охолоджувалася завдяки греблі, опинилася в загрозливій ситуації.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС.