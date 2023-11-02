У Києві перекрили рух однією з вулиць: названі причини

Водіїв просять уважно планувати свій маршрут

У четвер, 2 листопада, рух вулицею Діловою, де раніше стався порив тепломережі, тимчасово обмежили. Тут працює аварійна бригада, яка розпочала ремонт трубопроводу.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва. Водіїв просять враховувати цю інформацію та заздалегідь планувати свій маршрут.

На даний момент відомо, що рух по вулиці Діловій перекрили на час проведення тут ремонтних робіт з усунення наслідків пориву теплотраси, який стався близько 10.00.

У КМДА повідомили про те, що на місці події працює аварійна бригада, яка перекрила подачу води і локалізувала пошкодження тепломережі. Фахівці розпочали підготовку до ремонту, який планується завершити протягом доби.

Відомо, що прорвало магістральний трубопровід, який експлуатують вже близько 55 років. Цим трубопроводом постачається гаряча вода та тепло до 140 будівель Печерського району столиці.

Лише після завершення ремонту, в будинках відновиться подача опалення та гарячої води.

По вулиці Діловій перекрито рух

Порив трубопроводу стався на вулиці Діловій

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що київська багатоповерхівка перетворилася на водоспад із гарячою водою. Очевидці події вважали, що ця подія безпосередньо пов’язана зі стартом опалювального сезону в Києві. На їхню думку, під час подачі тепла стався порив труби та розпочався справжній потоп. Втім, причини та обставини того, що сталося, належить встановити компетентним органам.