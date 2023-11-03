У Києві приспустили головний прапор країни: названо причину

Розмір полотнища прапора складає 16 на 24 метри.

У п’ятницю, 3 листопада, полотно головного прапора України у Києві було вирішено опустити. Це пов’язано з несприятливими погодними умовами, що насуваються на столицю.

Про це повідомив заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп. За словами чиновника, це рішення було продиктовано турботою про збереження полотна.

Заступник голови КМДА додав, що прапор знову повернуть на колишню висоту, як тільки погода покращає та стабілізується.

Нагадаємо, що головний державний прапор України встановлено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні" у Києві.

Споруда флагштока є найбільшою в Україні: її висота сягає практично 90 метрів, а вага становить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що головний корпус Музею війни у Києві знову відкрито для відвідувачів: ексклюзивні фото "Телеграфа". Мешканців та гостей столиці запрошують відвідати територію меморіального комплексу. Тут діє кілька оригінальних виставкових проектів, навіть не дивлячись на те, що постійну експозицію в музеї закрито, а основну частину експонатів колекції було евакуйовано.

Крім цього, "Телеграф" першим побував на новому щиті монумента "Батьківщина-Мати": ексклюзивні фото та відео.Співробітник Музею, який здійснював підйом, розповів, що три роки ніхто не піднімався на оглядовий майданчик. Для підйому на відвідувача одягають спеціальне спорядження.