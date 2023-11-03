В Киеве приспустили главный флаг страны: названа причина

Размер полотнища флага составляет 16 на 24 метра

В пятницу, 3 ноября, полотно главного флага Украины в Киеве было решено приспустить. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, которые надвигаются на столицу.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп. По словам чиновника, данное решение было продиктовано заботой о сохранности полотна.

"Чтобы уберечь полотнище флага от повреждений, традиционно приспускаем его с флагштока", — отметил чиновник.

Заместитель председателя КГГА добавил, что флаг вновь вернут на прежнюю высоту, как только погода улучшится и стабилизируется.

Напомним, что главный государственный флаг Украины установлен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве.

Сооружение флагштока является самым большим в Украине: его высота достигает практически 90 метров, а вес составляет 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что главный корпус Музея войны в Киеве снова открыт для посетителей: эксклюзивные фото "Телеграфа". Жителей и гостей столицы приглашают посетить территорию мемориального комплекса. Здесь действует несколько оригинальных выставочных проектов, даже не смотря на то, что постоянная экспозиция в музее закрыта, а основная часть экспонатов коллекции была эвакуирована.

Кроме этого "Телеграф" первым побывал на новом щите монумента "Родина-Мать": эксклюзивные фото и видео. Сотрудник Музея, который осуществлял подъем, рассказал, что три года никто не поднимался на смотровую площадку. Для подъема на посетителя надевают специальное снаряжение.