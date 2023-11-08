У Києві зіткнулися маршрутки: багато постраждалих (фото)

На місці працюють правоохоронці

У Києві на Брестському проспекті сталося зіткнення двох пасажирських автобусів. Внаслідок події є постраждалі. Деякі з них були госпіталізовані.

Про це у середу, 8 листопада, повідомляє Поліція Києва на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12 години дня.

"До поліції Києва надійшла інформація про автопригоду, яка сталась на Берестейському проспекті. За викликом виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією травмовано семеро пасажирів обох транспортних засобів, двох з них госпіталізовано до лікарні. На місці події працюють правоохоронці. Подробиці встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Харківській площі у Києві сталася ДТП з легковим автомобілем. Внаслідок пригоди транспортний засіб приземлився на дах. Відомо, що в аварії, на щастя, ніхто не постраждав. Однак ця ДТП все ж вражає однією загадковою деталлю.