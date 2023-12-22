"Термінатор уже не той": у мережі посміялися з робота-помічника із київського супермаркету (відео)

Сучасні технології здатні дивувати

В одному зі столичних супермаркетів покупці помітили незвичайного робота, який вільно пересувається територією торгового залу та "пропонує" людям свої послуги. Як виявилося, у деяких магазинах мережі почали у тестовому режимі працювати автоматичні "помічники" Delivery Cobot.

Такий робот-помічник, на відміну від промостійок, не займає багато місця в проходах і не заважає покупцям з візками вільно пересуватися торговими залами. Про це повідомляється у соціальних мережах.

Так, Delivery Cobot – це мобільний робот, який оснащений кількома поличками та невеликим екраном. Він курсує супермаркетом та інформує відвідувачів про акційні пропозиції та знижки. Крім цього на поличках Delivery Cobot розкладено найпопулярніший серед покупців товар, який за бажання можна взяти.

Таким чином, робот-продавець не лише надає покупцям інформацію, а й буквально подає їм товари.

Варто зазначити, що у соціальних мережах неоднозначно поставилися до появи такого робота-продавця в українських супермаркетах. Люди почали жартувати про "повстання машин" та "термінатора Т-1000", а також "вирішили", що якщо прикріпити до Delivery Cobot кулемет, то він зможе принести користь на фронті:

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на чергування вийшли робокопи: аеропорт Сінгапуру почали охороняти роботи-поліцейські. оботи дедалі більше активно впроваджуються у світі як виконання важких ручних робіт чи поразки можливих цілей з допомогою вогнемету, але й охорони громадського порядку.

Роботи заввишки близько 1,7 м можуть використовуватися для забезпечення кордону або запобігання перехожим під час інциденту до того, як на місце події прибудуть справжні поліцейські.