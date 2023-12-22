"Терминатор уже не тот": в сети посмеялись над роботом-помощником из киевского супермаркета (видео)

Современные технологии способны удивлять

В одном из столичных супермаркетов покупатели заметили необычного робота, который свободно передвигается по территории торгового зала и "предлагает" людям свою услуги. Как оказалось, в некоторых магазинах сети начали в тестовом режиме работать автоматические "помощники" Delivery Cobot.

Такой робот-помощник, в отличие от промостоек, не занимает много места в проходах и не мешает покупателям с тележками свободно передвигаться по торговым залам. Об этом сообщается в социальных сетях.

Так, Delivery Cobot — это мобильный робот, который оснащен несколькими полочками и небольшим экраном. Он курсирует по супермаркету и информирует посетителей об акционных предложениях и скидках. Кроме этого на полочках Delivery Cobot разложен самый популярный среди покупателей товар, который при желании можно взять.

Таким образом, робот — продавец не только предоставляет покупателям информацию, но и буквально подает им товары.

Стоит отметить, что в социальных сетях неоднозначно отнеслись к появлению подобного робота-продавца в украинских супермаркетах. Люди начали шутить про "восстание машин" и "терминатора Т-1000", а также "решили", что если прикрепить к Delivery Cobot пулемет, то он сможет принести пользу на фронте:

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на дежурство вышли робокопы: аэропорт Сингапура начали охранять роботы-полицейские. оботы все более активно внедряются во всем мире не только для выполнения тяжелых ручных работ или поражения вероятных целей при помощи огнемета, но и для охраны общественного порядка.

Роботы высотой около 1,7 м могут использоваться для обеспечения кордона или предупреждения прохожих во время инцидента до того, как на место происшествия прибудут настоящие полицейские.