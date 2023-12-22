Падіння стелі в укритті з дітьми в Києві: стали відомі причина та подробиці

Приміщення зовсім недавно відремонтували

Причиною падіння стелі в укритті однієї з київських шкіл став зрив вентиля батареї опалення. Наразі слідчо-оперативна група встановлює деталі інциденту.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації. Начальник КМВА Сергій Попко підкреслив, що, на щастя, ніхто не постраждав. Він також зазначив, що за даним інцидентом призначена служба перевірка.

"Під час повітряної тривоги в укритті однієї зі шкіл Соломʼянського району зірвало вентиль батареї опалення. Стеля в даному укритті типу "армстронг" — з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі", — заявив Попко.

За його словами, на даний час проводиться обстеження і підготовка укриття до ремонтних робіт. Підрядна організація зобовʼязується до ранку понеділка усунути наслідки аварії. Начальник КМВА підкреслив, що роботи проведуть за позабюджетні кошти.

"Влада міста, керівники районів Києва та безпосередньо відповідальні за укриття докладають максимум зусиль аби всі обʼєкти цивільного захисту були безпечними. Ніхто не застрахований від позаштатних ситуацій, але ми зробимо усе можливе, аби мінімізувати ризики таких аварій в майбутньому", — заявив Попко.

Він також зазначив, що вказане укриття зовсім нещодавно було відремонтовано. За словами начальника КМВА, після ремонту укриття пройшло перевірку.

Нагадаємо, у Києві двоє дітей загиблого українського воїна не пустили до сховища під час повітряної тривоги. Охоронці відмовилися пускати дітлахів, бо діти були разом зі своєю собакою.