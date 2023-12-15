Дітей у Києві не пустили до укриття: з’явилася реакція КМВА

У той момент, коли діти шукали інше укриття над їхніми головами вибухнула ворожа ракета

Київська міська влада відреагувала на інцидент, що стався у Святошинському районі Києва, коли сторож однієї зі шкіл не впустив дітей до сховища через домашнього собаку, якого вони привели із собою. Чоловік навіть не подумав про те, що брат і сестра перебували в реальній небезпеці через оголошену в столиці повітряну тривогу.

Глава КМВА Сергій Попко зазначив, що необхідно не просто "знайти винних, а й з’ясувати головне — чому виник такий прецедент?!". Він пообіцяв тримати цю справу на особистому контролі.

Нагадаємо, що у четвер, 14 грудня, у Києві прозвучало п’ять повітряних тривог загальною тривалістю майже п’ять годин. У цей час ворог випустив кілька аеробалістичних ракет "Кинжал", у тому числі й у напрямку Києва. Одну з ракет збила наша ППО.

На щастя, від падіння уламків ніхто не постраждав. Але це лише щасливий збіг обставин. Тому що під час повітряної тривоги, 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик намагалися потрапити до укриття в одній із шкіл у Святошинському районі міста Києва, але їх не впустив охоронець, який помітив у дітей собаку. Підліткам довелося екстрено шукати інше укриття. Коли вони бігли в безпечне місце, буквально над їхніми головами вибухнула ворожа ракета.

Дітей сторож не пустив в укриття через собаку

Голова КМВА Сергій Попко заявив, що "на щастя, від падіння уламків ніхто не постраждав. Але це лише щасливий збіг обставин". За його словами, він візьме цю справу на особистий контроль і не дозволить винним уникнути покарання.

Інцидент стався у школі №40

"Як начальник військової адміністрації Києва, я буду тримати цю справу на особистому контролі. І тут важливо не лише знайти винних, але й з’ясувати головне - чому виник такий прецедент?! Чим керувалась дана посадова особа!?

Тому зараз звертаюсь до кожного керівника, хто відповідальний за комплекс укриттів чи за одне, конкретне укриття в місті – проведіть внутрішню перевірку і роз’яснювальну роботу з персоналом, відповідальним за допуск людей! Всі мають розуміти і виконувати безапеляційне правило – усі укриття мають бути відчиненні під час тривоги і доступні для усіх мешканців Києва без винятку! Це питання життя! Помилок вам ніхто не пробачить! Та й ви собі не пробачите.

Військова адміністрація вживатиме усіх заходів (якщо доведеться — навіть непопулярних) аби такі кричущі випадки більше не повторилися і усі кияни почували себе в рідному місті захищеними!", — резюмував Попко.

Варто зазначити, що Святошинська окружна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом "свідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані та були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження". Цією справою займаються слідчі.

Як раніше повідомляла журналістка Тетяна Даниленко, інцидент стався в укритті школи №40, яка розташована у Святошинському районі Києва на вулиці Львівській, 6/3. Постраждалі – 11-річна Олександра та 12-річний Богдан – це діти загиблого в Запорізькій області воїна ССО "Азов" Юрія Овчиннікова.

"Їх просто не пустили в укриття школи №40 (Святошинський район). Причина – діти були зі своїм другом, собачкою Айкою породи мальтипу. Охоронець прогнав школярів, коли ті відмовилися залишати собачку на вулиці. Поки Саша та Богдан бігли шукати інше укриття, у них над головами збили ракету", – зазначила Даниленко.

За її словами, мати дітей була впевнена, що вони у безпеці, оскільки вони дзвонили по телефону, стоячи біля укриття. Ніхто навіть уявити не міг, що двох дітей залишать на вулиці через собаку.

"Коли дівчинка зателефонувала вже в істериці, бо страшно злякалася, мама Любов змушена була раніше піти з роботи, щоб заспокоїти Сашка та Богдана і розібратися в ситуації. Директор школи запевнила, що інакше діяти школа не могла – а раптом у інших школярів алергія на собак", – йдеться у повідомленні Даниленка.

Посада журналістки Тетяни Даниленко у Фейсбук

Слід зазначити, що росіяни розпочали чергову хвилю ракетного терору Києва. Так, у ніч проти 11 грудня вони атакували столицю балістичними ракетами з північного напрямку. Тривогу було оголошено вже після того, як пролунали вибухи. Коли ворог запускає балістичні ракети, сил протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати і знищити ціль.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у столиці відбувається ліквідація наслідків ракетного удару по столиці. Внаслідок падіння уламків збитої ракети у Дніпровському районі Києва було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а також лікарню, дитячий садок та школу.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який зробив ексклюзивні фото з місця ліквідації наслідків атаки на столицю.