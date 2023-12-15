Детей в Киеве не пустили в укрытие: появилась реакция КГВА

В тот момент, когда дети искали другое укрытие над их головами взорвалась вражеская ракета

Киевские городские власти отреагировали на инцидент, который произошел в Святошинском районе Киева, когда сторож одной из школ не впустил детей в убежище из-за домашней собаки, которую они привели с собой. Мужчина даже не подумал о том, что брат и сестра находились в реальной опасности из-за объявленой в столице воздушной тревоги.

Глава КГВА Сергей Попко отметил, что необходимо не просто "найти виноватых, но и выяснить главное — почему возник такой прецедент?!". Он пообещал держать данное дело на личном контроле.

Напомним, что в четверг, 14 декабря, в Киеве прозвучало пять воздушных тревог общей продолжительностью почти пять часов. В это время враг выпустил несколько аэробаллистических ракет "Кинжал", в том числе и в направлении Киева. Одну из ракет сбила наша ПВО.

К счастью, от падения обломков никто не пострадал. Но это лишь счастливое стечение обстоятельств. Потому что во время воздушной тревоги, 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в укрытие в одной из школ в Святошинском районе города Киева, но их не впустил охранник, который заметил у детей собаку. Подросткам пришлось экстренно искать другое укрытие. Во время того, когда они бежали в безопасное место, буквално над их головами взорвалась вражеская ракета.

Детей сторож не пустил в укрытие из-за собаки

Глава КГВА Сергей Попко заявил, что "к счастью, от падения обломков никто не пострадал. Но это лишь счастливое стечение обстоятельств". По его словам он возьмет данное дело на личный контроль и не позволит виновным избежать наказания.

Инцидент произошел в школе №40

"Как начальник военной администрации Киева, я буду держать это дело на личном контроле. И здесь важно не только найти виновных, но и выяснить главное — почему возник такой прецедент?! Чем руководствовалось данное должностное лицо!?

Поэтому сейчас обращаюсь к каждому руководителю, кто ответственен за комплекс укрытий или за одно, конкретное укрытие в городе — проведите внутреннюю проверку и разъяснительную работу с персоналом, ответственным за допуск людей! Все должны понимать и выполнять безапелляционное правило — все укрытия должны быть открыты во время тревоги и доступны для всех жителей Киева без исключения! Это вопрос жизни! Ошибок вам никто не простит! Да и вы себе не простите.

Военная администрация примет все меры (если придется — даже непопулярные), чтобы такие вопиющие случаи больше не повторились и все киевляне чувствовали себя в родном городе защищенными!", — резюмировал Попко.

Стоит отметить, что Святошинская окружная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту "заведомого оставления без помощи детей, которые находились в опасном для жизни состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению". Данным делом занимаются следователи.

Как ранее сообщала журналистка Татьяна Даниленко, инцидент произошел в укрытии школы №40, которая располагается в Святошинском районе Киева по улице Львовской, 6/3. Пострадавшие – 11-летняя Александра и 12-летний Богдан — это дети погибшего в Запорожской области воина ССО "Азов" Юрия Овчинникова.

"Их просто не пустили в укрытие школы №40 (Святошинский район). Причина – дети были со своим другом, собачкой Айкой породы мальтипу. Охранник прогнал школьников, когда те отказались оставлять собачку на улице. Пока Саша и Богдан бежали искать другое укрытие, у них над головами сбили ракету", – отметила Даниленко.

По ее словам, мать детей была уверена, что они в безопасности, поскольку они звонили по телефону, стоя около укрытия. Никто даже представить себе не мог, что двоих детей оставят на улице из-за собаки.

"Когда девочка позвонила уже в истерике, потому что страшно испугалась, мама Любовь вынуждена была раньше уйти с работы, чтобы успокоить Сашу и Богдана и разобраться в ситуации. Директор школы заверила, что иначе действовать школа не могла – а вдруг у других школьников аллергия на собак ", – говорится в сообщении Даниленко.

Пост журналистки Татьяны Даниленко в Фейсбук

Следует отметить, что россияне начали очередную волну ракетного террора Киева. Так, в ночь на 11 декабря они атаковали столицу баллистическими ракетами с северного направления. Тревога была объявлена уже после того, как раздались взрывы. Когда враг запускает баллистические ракеты, у сил противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать и уничтожить цель.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в столице проходит ликвидация последствий ракетного удара по столице. В результате падения обломков сбитой ракеты в Днепровском районе Киева был поврежден многоэтажный жилой дом, а также больница, детский сад и школа.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который сделал эксклюзивные фото с места ликвидации последствий атаки на столицу.