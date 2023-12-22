Падение потолка в укрытии с детьми в Киеве: стали известны причина и подробности

Помещение совсем недавно отремонтировали

Причиной падения потолка в укрытии одной из киевских школ стал срыв вентиля батареи отопления. Следственно-оперативная группа устанавливает детали инцидента.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации. Начальник КМВА Сергей Попко подчеркнул, что, к счастью, никто не пострадал. Он также отметил, что по данному инциденту назначена проверка.

"Во время воздушной тревоги в укрытии одной из школ Соломенского района сорвало вентиль батареи отопления. Потолок в данном укрытии типа "армстронг" — с легкими плитами, быстро впитавшими в себя воду. В результате значительного увеличения веса за счет воды, обвалился сегмент подвесного потолка", — заявил Попко.

По его словам, в настоящее время проводится обследование и подготовка укрытия к ремонтным работам. Подрядная организация обязуется к утру понедельника устранить последствия аварии. Начальник КМВА подчеркнул, что работы проведут за внебюджетные средства.

"Власти города, руководители районов Киева и непосредственно ответственные за укрытие прилагают максимум усилий, чтобы все объекты гражданской защиты были безопасными. Никто не застрахован от внештатных ситуаций, но мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать риски таких аварий в будущем", — заявил Попко.

Он также отметил, что указанное укрытие совсем недавно было отремонтировано. По словам начальника КМВА, после ремонта укрытие прошло проверку.

Напомним, в Киеве двое детей погибшего украинского воина не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. Охранники отказались пускать детей, потому что дети были вместе со своей собакой.