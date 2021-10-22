"Червона зона" у Києві: що буде з концертами і кінотеатрами при посиленні карантину

Для вакцинованих він буде пом’якшеним

Ситуація з поширенням коронавирусу в українській столиці стрімко погіршується. За минулу добу в Києві було зафіксовано понад 1300 нових хворих, а по всій Україні — понад 23 тисяч. Це на 1370 осіб більше, ніж днем раніше.

За правилами червоної зони, якщо в Києві посилять карантин, в місті будуть введені карантинні обмеження, які стосуватимуться переважно невакцинованих громадян. Про це повідомив мер Віталій Кличко. У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в країні українські артисти почали скасовувати свої концерти в багатьох великих містах України.

У разі переходу в "червону зону" міська влада заборонить проводити будь-які масові заходи — від спортивних до культурних. Закриються кінотеатри та інші культурні установи.

Буде дозволено проводити заходи за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату. Спортивні заходи будуть дозволені тільки за умови відсутності глядачів.

Нагадаємо, що недавно в Дніпрі, незважаючи на обмеження "червоної" карантинної зони, в одному з місцевих клубів був проведений концерт російського репера PYROKINESIS. Кількість глядачів перевищила всі очікування.

Які ще регіони України можуть "почервоніти" через коронавирус — читайте в матеріалі "Телеграфа".