Чому відомі фотографи та бренди відмовляються від ретуші: сучасне поняття краси

Професійні фотографи пропонують показувати чесніть

Обробка фотографій є невід'ємною частиною роботи фотографа. Більше того від цього залежить кінцевий результат будь-якого "сирого" фото. Втім, останнім часом думки щодо підходів до ретуші розділилися. Хтось вважає, що без редагування вдалі кадри отримати неможливо, інші заперечують це та вважають, що у сучасному світі немає місця для ретушованих фото.

У цілому постобробка має всього два етапи. На першому, фотограф вдосконалює основні налаштування оригінального зображення. Сюди входить зміна розміру, яскравості, контрасту, балансу білого, опрацювання інших налаштувань, що спрямовані на корекцію кольору. На цьому етапі, робота світляра є суто мистецтвом і не має рамок. У кожного фотографа є своя політика з приводу редагування, свій почерк та секрети. Фотограф також може підлаштовувати матеріал до комерційних запитів. Наслідок редагування залежить від початкової мети.

Другим етапом постобробки є власне ретуш фотографії. Вона передбачає усунення дефектів зображення. В ідеалі це незначні зміни, які ви можете не помічати, поки не почнете шукати різницю між оригінальною та відретушованою фотографією. Конфлікт відбувається саме тоді, коли фотографи доводять зображення людини до невпізнання. Як наслідок у суспільстві викликають суперечки та дискусії. Адже зараз людство прагне до правди та засуджує будь-які спроби приховати дійсність.

Отримання художньої виразності

Вдала ретуш вважається натуральною у випадку усунення випадкових або тимчасових недоліків. Таких дефектів могло не бути на зображенні або вони відбулися завдяки неумисним помилкам фотографа. Йдеться про випадки, коли у людини перед зйомкою виникли проблеми зі шкірою, але це не вдалося виправити візажисту шляхом природного макіяжу.

Професійний фотограф вміло видаляє крихітні тимчасові вади, натомість підкреслює природні риси. Головним аспектом є неруйнівне редагування та залишення автентичної текстури шкіри. Така праця є кропіткою та вимагає високої чутливості.

Приклад вдалого ретушування

Більшість професійних фотографів просувають ідею натуральності. Вони за те, аби залишати мімічні зморшки, ластовиння, родимки, веснянки та все те, що робить людину в кадрі живою, а не пластиковою. Всі ці деталі є частиною характеру, вони є невід’ємною складовою самої людини. Підсвідомо ми хочемо ідентифікувати себе з тим, що бачимо. Саме тому сьогодні приділяється велика увага так званому боді-позитивному маркетингу.

Бути відповідальним

Фотограф, який несе свої роботи в маси, має бути відповідальним перед аудиторією. Незалежно від того, чи бренд має мільйони, чи тисячу шанувальників, він однаково несе відповідальність за візуальне повідомлення. Всі ми бачили приклади модних глянців, де зображені моделі просто сяють ідеальністю. Здається, бренди забули, що людське тіло має свої вигини, плями, зморшки та волосся.

Отримуючи неправильні меседжі від брендів, молоді люди починають думати, що з ними щось не так. Таким чином підлітки стикаються з депресією, тривогою та іншими психологічними хворобами. Зокрема, розладами харчової поведінки.

Шрами та розтяжки: рекламні компанії, що відмовляються від надмірного фотошопу.

Існує багато брендів, що заявляють про відмову від фотошопу. На жаль, тих, що втілюють у життя те, що проповідують — переважна меншість. Одна з компаній, що дотримується своїх ідей є ASOS. Ще у 2017 році вони випустили колекцію, де представлені моделі мали всім страшний целюліт та розтяжки. Як стверджують представники інтернет-магазину, фотографії без ретуші повинні були подарувати покупцям більше впевненості в собі. Тепер дівчата будуть ставитися до свого тіла лояльніше та не будуть мучити організм дієтами та виснажливими заняттями спортом. Пізніше вони випустили лінійку плюс-сайз. Моделі з різним типом фігури відкрили глядачам очі на реальний світ та правдиве зображення. Своєю чергою користувачі подякували за те, що ASOS показує справжніх дівчат та попросили зберігати тенденцію й надалі.

Коментарі користувачів ASOS

Однією з компаній, що змінила свою політику є Victoria's Secret. Їх надзвичайний успіх не давав спокою багатьом критикам. Можливо тому їх дорікали у зайвому еротизмі, расовій обмеженості, стереотипності стандартів краси. Тоді бренд зважився на глобальні зміни, повністю змінивши свою філософію. Вони почали співпрацювати з моделями різних комплектацій та віку.

Нові моделі Victoria’s Secret

Після того як Victoria’s Secret відмовились від своїх славнозвісних та розкішних шоу з моделями "ідеальних параметрів", традиційні шанувальники перестали впізнавати відомий бренд. Втім, запуск останніх колекцій є свідченням, що компанія серйозно налаштована працювати над зміною свого іміджу — від яскравого та ексклюзивного до витонченого та інклюзивного. Простота і природність тепер і є новою сексуальністю.

Тенденції справжності будуть тільки укорінюватися і ми на правильному шляху до здорового суспільства. Люди починають приймати себе та цінувати свободу. І за цим приємно спостерігати, адже жити в маніпулятивній бульбашці всім набридло.