Фіналіст "Нацвідбору 2024" YAKTAK першим представив кліп на свою конкурсну пісню "LaLaLa" (відео)

Скільки переглядів за дві години набрало нове відео YAKTAK

Один із найпопулярніших учасників Національного відбору на Євробачення YAKTAK презентував кліп на конкурсну пісню "LaLaLa". Він вийшов на офіційній платформі виконавця. Але великої кількості переглядів, як на платформі Євробачення Україна, поки не приніс. За дві години лише 10 тисяч.

Проте, відео має всі шанси стати популярним. Тим більше, що за підсумками минулого року співак став одним із найпопулярніших серед українських артистів у YouTube. Багато його пісень набирали по кілька десятків мільйонів переглядів. Найпопулярнішими серед них були "Погляд" — 37 мільйонів переглядів та "Порічка" — 32 мільйони переглядів.

LaLaLa – це трохи не стандартна для цього артиста пісня. У ній більше драйву, ніж в інших його хітах, і вона більш танцювальна. Тут він співає про хлопця, який хоче кохання, але його почуття виявилися нерозділені.

"Євробачення — це моя мрія дитинства. Коли я тільки починав співати, я дивився конкурс і представляв себе на його сцені. Я постарався зробити крутий, запальний трек. Зробив все можливе від себе і вклав усю свою душу та внутрішній вогонь. Я зробив такий хук, щоб пісня запам’ятовувалась одразу і вся Європа співала її. У "LaLaLa" є справжня, щира українська енергія. І також, найголовніше, Євробачення це моя можливість ще більше допомагати ЗСУ", — коментує YAKTAK

Нагадаємо, що фінальний етап національного відбору заплановано на 3 лютого 2024 року та відбудеться у формі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця чи переможницю визначать шляхом голосування журі та глядачів. Глядачі голосуватимуть у додатку "Дія".