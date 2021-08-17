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"Виконала ще одну мрію": Софія Стужук знову лягла під ніж пластичного хірурга

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"Виконала ще одну мрію": Софія Стужук знову лягла під ніж пластичного хірурга Новина оновлена 17 серпня 2021, 15:11
Софія Стужук

Блогер Софія Стужук опублікувала кілька відео з лікарняної палати.

Популярна блогер-мільйонник Софія Стужук вирішила не зупинятися тільки на пластиці грудей, які збільшила до четвертого розміру в березні 2021 року.

На своїй сторінці в Інстаграм Інста-діва опублікувала фото, на якому видно, що вона лежить в лікарні під крапельницею.

Пізніше Софія "заспокоїла" своїх фоловерів новим відео, на якому повідомила, що з нею все добре і вона відчуває себе чудово. Варто зазначити, що про пластику "говорить" забинтований ніс блогера. Стужук лягла під ніж хірурга, щоб зробити ринопластику і блефаропластику (підкоригувати кінчик носа і зробити підтяжку повік).

"Виконала ще одну маленьку мрію" — додала Софія.

А проводив операцію Софії відомий український пластичний хірург, ексчоловік співачки Слави Камінської, Едгар Камінський.

Нагадаємо, що раніше Стужук повернулася в Україну після відпустки на Мальдівах, де відпочивала з нідерландським футболістом Акселем Вайц. Також, раніше, Софії приписували роман з блогером і ексучасником "Холостячки" Андрієм Шатирко, однак пара заперечує наявність подібного зв’язку, крім дружнього.

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