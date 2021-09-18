Ігор Пустовіт пригрозив розповісти "все найбрудніше" про сімейне життя з Сашею Бо

Ігор Пустовіт вибачився перед своїми дітьми за майбутнє інтерв’ю Славі Дьоміну.

Після того як популярна блогер Саша Бо/Саша Пустовіт дала відверте інтерв’ю Маші Єфросиніній, її ексчоловік Ігор Пустовіт, якого вона звинуватила в приниженнях, не став мовчати і відповів своїй колишній коханій на її слова.

На своїй сторінці в Інстаграм Ігор написав пост, в якому звернувся до своїх синів. Блогер попросив у них пробачення за те, що він буде говорити в інтерв’ю зі Славою Дьоміним, яке він анонсував раніше.

"Хлопці, хочу попросити у Вас вибачення за нас з мамою. Мама опустила тата на саме дно своїми легендами, ще й на всю Україну … Ваш тато вирішив опуститися на дно ще глибше і піти розповісти, як все було насправді" — написав Пустовіт .

Блогер зазначив, що Саша Бо дала нове інтерв’ю Єфросиніної, щоб підняти собі рейтинги, і, не обговоривши найголовнішу проблему, почала переконувати всіх у тому, що Пустовіт — монстр. Тому він вирішив, розповісти в інтерв’ю Дьоміну досить неприємні, і навіть болючі речі. Таким чином він вирішив "допомогти" своїй ексдружині винести "весь бруд з хати".

"Просто вибачте нас з мамою за все наші помилки, за тупість, за нерозуміння, за меркантильність, по всі приниження і за весь біль. Просто вибачте і ніколи не повторюйте наших помилок" — підсумував Пустовіт.

Відзначимо, що раніше Ігор вже відреагував на гучне інтерв’ю Саші, заявив, що воно "красиво зіграно і змонтовано".

Нагадаємо, що в інтерв’ю Маші Єфросиніної, Саша Бо розповіла, що в їхній родині часто виникали сварки через те, що Саша отримувала більше грошей. ніж чоловік. Вона також заявила, що Ігор Пустовіт принижував її і був абьюзером в стосунках.