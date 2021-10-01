Актор з "Танців з зірками" Олексій Суровцев: порівняння з Тарзаном мене дратувало

Зірка серіалу "Слід" впевнений, що кожен повинен бути індивідуальним

Український актор Олексій Суровцев, який взяв участь в оновленому п’ятому сезоні популярного шоу "Танці з зірками" і вибув з проекту в четвертому випуску, розповів, як ставиться до того, як його порівнюють з російським актором, бодібілдером і стриптизером Сергієм Глушко, більш відомим як Тарзан.

В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" чоловік зізнався, що приховати їх схожість важкувато, адже по суті вони займаються схожими видами діяльності. Раніше порівняння з російською зіркою його дратувало.

"Мене порівнювали з ним кожен день по 200 тисяч разів, причому я це чув постійно. Зараз подорослішав, відпустив бороду, у мене трошки інша зовнішність, тепер не так часто порівнюють. Та й мене це зараз не особливо зачіпає. Тарзан для мене не є прикладом для наслідування. Він класний мужик, в тому сенсі, що в свої 50 років прекрасно виглядає. На цьому його переваги для мене закінчуються ", — поділився Суровцев.

Раніше "Телеграф" писав, що нову ведучу "Танців з зірками" Іванну Онуфрійчук захейтили.