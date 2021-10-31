"Ми дуже турбуємося про її родину": Алек Болдуїн вперше прокоментував смерть українки на зйомках фільму "Іржа"

Актор зазначив, що поки що не може давати жодних конкретних коментарів.

У жовтні на зйомках фільму "Іржа" у Голлівуді сталася трагедія. Відомий актор Алек Болдуін випадково вбив 42-річну українку — оператора Галину Хатчінс. У реквізитній зброї, з якої й стріляв Болдуїн, виявився справжній, а не бутафорський патрон.

Правоохоронні органи активно розслідують те, що сталося, і всім свідкам та учасникам не можна нічого розповідати ЗМІ. Проте журналісти все одно переслідували Алека Болдуїна. Чоловік попри заборону правоохоронців все ж таки вирішив прокоментувати інцидент.

Видання New York Post повідомляє, що 30 жовтня Алек та його дружина Хіларія прямо на трасі у Вермонті зупинилися та поговорили з репортерами.

Болдуїн розповів, що дружив із Галиною. Їхня знімальна група була добре злагодженою командою. Перед початком зйомок актор навіть запросив її і режисера Джоеля Соуза, якого також поранила куля, на вечерю, але, на жаль, зустрічі не судилося відбутися.

"Ми дуже турбуємося про її родину", — сказав Болдуїн, додавши, що перебуває в постійному контакті з сім’єю загиблої — її чоловіком Метьюзом та їхнім сином.

Також Алек зазначив, що він підтримує різні дискусії та ініціативи про відмову від вогнепальної зброї у голлівудських постановках.

Що відомо про Галіну Хатчінс

Галина Хатчинс навчалася у Києві. Дівчина закінчила університет ім. Т. Шевченка, а 10 років тому вирушила підкорювати Голівуд. Там вона здобула ступінь магістра кінематографії в Каліфорнійському університеті. Дівчина відома роботою над такими фільмами: бойовик "Заклятий ворог", драма "Сліпий вогонь", фільм жахів "Дарлін".

Алек Болдуїн застрелив українку на зйомках фільму: що відомо

У четвер, 21 жовтня, відомий актор Алек Болдуін на зйомках фільму "Іржа" випадково вистрілив в оператора-українку Галину Хатчинс. Куля потрапила жінці у груди, внаслідок чого вона померла. ЗМІ опублікували відео з місця подій.

Пізніше поліція встановила, що патрони в пістолеті, яким користувався Алек Болдуін на зйомках, з якихось причин були бойовими, а не холостими. Хто вручив цю зброю акторові, читайте у нашому матеріалі.

Зараз Алек Болдуін підтримує зв’язок із чоловіком Галини та співпрацює зі слідством, допомагаючи встановити причини того, що сталося.