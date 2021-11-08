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Потрібна пластина в череп: у Києві жорстоко побили відомого музпродюсера та автора хіта гурту Kazka (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Микола Журавльов сам повідомив про інцидент Новина оновлена 08 листопада 2021, 15:43
Микола Журавльов сам повідомив про інцидент

Зараз хлопець перебуває у лікарні

Український музичний продюсер та композитор Микола Журавльов опинився у лікарні після побиття у власному під’їзді.

Про це музикант повідомив на своїй офіційній сторінці в Інстаграмі.

"Хірург сказав, що з такими травмами зазвичай до лікарні приїжджають уже у комі", — написав Журавльов у пості.

Микола Журавльов зараз перебуває у лікарні
Микола Журавльов зараз перебуває у лікарні

За словами продюсера, йому вже зробили обстеження, комп’ютерну томографію. У парубка перелом черепа, носа, шви на підборідді. Ще музикант погано бачить одним оком.

Журавльов просить допомогти йому фінансово: "Ніколи вас ні про що не просив, але якщо є можливість допомогти, буду дуже вдячний: 5375411404848058 (Діана Бульба) Обіцяю написати ще більше класної музики!"

Микола Журавльов пише музику для популярних артистів України та Росії, серед яких і популярний гурт KAZKA, для якого композитор написав пісню "Мята". Також співпрацює з Ольгою Бузовою, Клавою Кокою, Dilemma, Nikita, "Курган & Агрегат" та іншими відомими артистами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно несподівано стало погано українській співачці Наді Дорофєєвій. Дівчині довелося навіть скасувати запланований концерт у Єгипті. Що трапилося з артисткою – читайте у матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#KAZKA #Побиття #Микола Журавльов
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