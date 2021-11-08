Нужна пластина в череп: в Киеве жестоко избили известного музпродюсера и автора хита группы Kazka (фото)

Сейчас парень находится в больнице

Украинский музыкальный продюсер и композитор Николай Журавлев оказался в больнице после избиения в собственном подъезде.

Об этом музыкант сообщил на своей официальной странице в Инстаграме.

"Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме", — написал Журавлев в посте.

Николай Журавлев сейчас находится в больнице

По словам продюсера, ему уже сделали обследования, компьютерную томографию. У парня перелом черепа, носа, швы на подбородке. Еще музыкант плохо видит одним глазом.

Журавлев просит помочь ему финансово: "Никогда вас ни о чём не просил, но если есть возможность помочь, буду очень благодарен: 5375411404848058 (Диана Бульба) Обещаю написать ещё больше классной музыки!"

Николай Журавлев пишет музыку для популярных артистов Украины и России, среди которых и популярная группа KAZKA, для которой композитор написал песню "Мята". Также сотрудничает с Ольгой Бузовой, Клавой Кокой, Dilemma, Nikita, "Курган & Агрегат" и другими известными артистами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно неожиданно стало плохо украинской певице Наде Дорофеевой. Девушке пришлось даже отменить запланированный концерт в Египте. Что случилось с артисткой — читайте в материале "Телеграфа".