Нужна пластина в череп: в Киеве жестоко избили известного музпродюсера и автора хита группы Kazka (фото)
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Сейчас парень находится в больнице
Украинский музыкальный продюсер и композитор Николай Журавлев оказался в больнице после избиения в собственном подъезде.
Об этом музыкант сообщил на своей официальной странице в Инстаграме.
"Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме", — написал Журавлев в посте.
По словам продюсера, ему уже сделали обследования, компьютерную томографию. У парня перелом черепа, носа, швы на подбородке. Еще музыкант плохо видит одним глазом.
Журавлев просит помочь ему финансово: "Никогда вас ни о чём не просил, но если есть возможность помочь, буду очень благодарен: 5375411404848058 (Диана Бульба) Обещаю написать ещё больше классной музыки!"
Николай Журавлев пишет музыку для популярных артистов Украины и России, среди которых и популярная группа KAZKA, для которой композитор написал песню "Мята". Также сотрудничает с Ольгой Бузовой, Клавой Кокой, Dilemma, Nikita, "Курган & Агрегат" и другими известными артистами.
Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно неожиданно стало плохо украинской певице Наде Дорофеевой. Девушке пришлось даже отменить запланированный концерт в Египте. Что случилось с артисткой — читайте в материале "Телеграфа".
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