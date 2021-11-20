ТОП-5 українських зірок, яким зраджували чоловіки: дехто зміг пробачити

Навіть найідеальніша жінка не застрахована від зради коханого

Яка б жінка не була гарною, їй все одно може зрадити її кохана людина. Навіть зірки світової величини з цим стикалися, що вже говорити про наших українських красунь. Справа доходить до розлучення, а деякі взагалі присвячують, зрадившим довіру, пісні.

Знаменитості стикаються з брехнею у відносинах не рідше за простих людей. Одні – розлучаються назавжди, а інші – миряться з цим і живуть із коханими далі. Читайте у матеріалі "Телеграфа" про п’ятьох відомих українських жінок, яким зраджували чоловіки.

Ніна Матвієнко

У нещодавньому інтерв’ю у програмі "Позаочі" телеканалу "Інтер" народна артистка України шокувала громадськість новиною про своє розлучення із чоловіком, українським художником Петром Гончаром. Подружжя прожило у шлюбі 50 років.

Причиною для розлучення через півстоліття, за словами Матвієнко, стало не тільки те, що чоловік її часто підводив і не допомагав у скрутні часи, а й його зради.

"Я довго не розуміла, що таке ревнувати, тому що я вірила. Перший раз — це навіть були не ревнощі, а щось страшніше за ревнощі, переляк був сильний. Коли я зрозуміла, що мене використовували в житті", — розповіла тоді 74 -річна співачка.

Аліна Гросу

Українська співачка у 2019 році вийшла заміж за свого обранця, російського бізнесмена Олександра Комкова. Розкішне весілля пройшло в Італії у старовинному палаці. Втім, у шлюбі пара прожила лише півроку. Олександр зізнався зірці, що в нього є інша жінка, яка до того ж старша за нього.

Аліна Гросу з колишнім чоловіком Олександром

Наразі 26-річна зірка перебуває у стосунках із російським актором Романом Полянським. Додамо, що чоловік на 12 років старший за Гросу. Закохані живуть та працюють в Україні.

Сніжана Бабкіна

У березні 2021 року дружина українського музиканта Сніжана Бабкіна шокувала публіку відвертою заявою про зради чоловіка із більш ніж сотнею жінок. Сам артист не заперечує цей факт. За словами чоловіка, у той період свого життя він собі ні в чому не відмовляв і не стримував себе як щодо дівчат, так і алкоголізму.

Згодом подружжю все ж таки вдалося налагодити стосунки, а Сніжана подарувала коханому двох діток: дочку Веселину та сина Єлисея.

На фото: Сніжана та Сергій Бабкіни

Ані Лорак

Співачка прожила у шлюбі з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу понад 10 років. У цьому шлюбі у пари народилася донька Софія. На публіці зіркова пара виглядала щасливою, але всередині сім’ї були сварки.

На фото: Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу

З чуток, причиною розлучення у 2019 році стали зради Мурата. У квітні 2021 року в деяких ЗМІ писали, що Мурат та Лорак знову зійшлися. Вони кілька разів з’являлися на публіці. Але нещодавно стало відомо, що бізнесмен побрався зі своєю новою дівчиною Лілією, яка працює майстром візажу в українській столиці.

Анна Седокова

Українська співачка, яка також як і Ані Лорак живе та працює в Росії, не змогла вибачити своєму першому чоловікові, білоруському футболісту та екс-капітану київського "Динамо" Валентину Белькевичу, зраду. Чоловіка не втримало від походів "наліво" навіть народження доньки.

Як виявилося, раніше Белькевич мав інтимні стосунки з такою собі Лесею, які не припинилися і в шлюбі з Седоковою. Подружжя розлучилося у 2006 році.

На фото: Анна Седокова та Валентин Белькевич

Раніше "Телеграф" писав, хто з відомих українських виконавиць вдало зробив пластику, завдяки якій їхні кар’єри злетіли вгору.