ТОП-5 украинских звезд, которым изменяли мужья: некоторые смогли простить

Даже самая идеальная женщина не застрахована от предательства любимого

Какая бы женщина ни была красивой, ей все равно может изменить ее любимый человек. Даже звезды мировой величины с этим сталкивались, что уж говорить о наших украинских красавицах. Дело доходит до развода, а некоторые и вовсе посвящают, предавшим доверие, песни.

Знаменитости сталкиваются с ложью в отношениях не реже простых людей. Одни – расстаются навсегда, а другие – мирятся с этим и живут с возлюбленными дальше. Читайте в материале "Телеграфа" о пяти известных украинских женщинах, которым изменяли мужья.

Нина Матвиенко

В недавнем интервью в программе "Позаочі" телеканала "Интер" народная артистка Украины шокировала общественность новостью о своем разводе с мужем, украинским художником Петром Гончаром. Супруги прожили в браке 50 лет.

Причиной для расставания спустя полвека, по словам Матвиенко, стало не только то, что мужчина ее часто подводил и не помогал в трудные времена, но и его измены.

"Я долго не понимала, что такое ревновать, потому что я верила. Первый раз — это даже была не ревность, а что-то страшнее ревности, испуг был сильный. Когда я поняла, что меня использовали в жизни", — рассказала тогда 74-летняя певица.

Алина Гросу

Украинская певица в 2019 году вышла замуж за своего избранника, российского бизнесмена Александра Комкова. Роскошная свадьба прошла в Италии в старинном дворце. Впрочем, в браке пара прожила всего полгода. Александр признался звезде, что у него есть другая женщина, которая к тому же старше его.

Алина Гросу с бывшим мужем Александром

Сейчас 26-летняя звезда находится в отношениях с российским актером Романом Полянским. Добавим, что мужчина на 12 лет старше Гросу. Влюбленные живут и работают в Украине.

Снежана Бабкина

В марте 2021 года жена украинского музыканта Снежана Бабкина шокировала публику откровенным заявлением об изменах мужа с более чем сотней женщин. Сам артист не отрицает этот факт. По словам мужчины, в тот период своей жизни он себе ни в чем не отказывал и не сдерживал себя как в отношении с девушками, так и алкоголизма.

Спустя время супругам все же удалось наладить отношения, а Снежана подарила любимому двух деток: дочь Веселину и сына Елисея.

На фото: Снежана и Сергей Бабкины

Ани Лорак

Певица прожила в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу более 10 лет. В этом браке у пары родилась дочь София. На публике звездная чета выглядела счастливой, но внутри семьи были ссоры.

На фото: Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

По слухам, причиной развода в 2019 году стали измены Мурата. В апреле 2021 года в некоторых СМИ писали, что Мурат и Лорак снова сошлись. Они несколько раз появлялись вместе на публике. Но недавно стало известно, что бизнесмен обручился со своей новой девушкой Лилией, которая работает мастером визажа в украинской столице.

Анна Седокова

Украинская певица, которая также как и Ани Лорак живет и работает в России, не смогла простить своему первому мужу, белорусскому футболисту и экс-капитану киевского "Динамо" Валентину Белькевичу, измену. Мужчину не удержало от походов "налево" даже рождение дочери.

Как оказалось, ранее у Белькевич были интимные отношения с некой Лесей, которые не прекратились и в браке с Седоковой. Супруги развелись в 2006 году.

На фото: Анна Седокова и Валентин Белькевич

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