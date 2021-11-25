"Це різні дівчата": учасниці конкурсу краси без фотошопу розчарували глядачів

Учасниці переборщили з фільтрами у соцмережах

Цього року кастинг на конкурс краси "Міс Україна" пройшов зі складнощами. Як виявилося, що в нашій країні з’явився дефіцит дівчат із натуральною зовнішністю: без імплантатів, хірургічних втручань, татуювань, нарощеного волосся та нігтів… Мабуть, така проблема є й у західних країнах.

11 грудня у Франції організують свій конкурс краси, пише Daily Mail. Претенденток на звання "Міс Франція-2022" заздалегідь попередили про те, щоб вони не займалися надмірною корекцією своєї зовнішності у соціальних мережах: не застосовували до фото різні фільтри та фотошоп. Це сталося після того, як у суспільстві виникли протести щодо різниці між відредагованими селфі француженок та їхніми офіційними портретами, опублікованими організаторами конкурсу.

Наприклад, деякі зазначили, що одна із 29 учасниць, Сесіль Вольфромофф, на своїх знімках у Instagram (ліворуч) виглядає інакше, ніж на офіційному фото (праворуч).

"Міс потрібно покінчити з фільтрами у соціальних мережах, вони прекрасні без них. Коли ви бачите офіційні фотографії, є різниця", "Це різні дівчата", — висловлюються шанувальники конкурсу краси.

На фото — Міс Пікардія, Хаяте Ель-Гармауї

На фото: Міс Нормандія, Юссра Аскрі

На фото: Міс Пуату-Шарант, Лоліта Феррарі

Нагадаємо, що міжнародний конкурс "Міс світу" заплановано на 16 грудня у Пуерто-Ріко. Представлятиме Україну 22-річна Олександра Яремчук із Вінниці, якій нещодавно відкрили візу США. Як виглядають деякі претендентки на титул "Міс світу-2021" — дивіться у нашому матеріалі.