День зимового сонцестояння 2021: астролог розповіла, як легко залучити гроші у своє життя

У День зимового сонцестояння потрібно планувати майбутнє та будувати плани

День зимового сонцестояння, який співпав із дзеркальною датою 21 грудня, віщує велику удачу та благополуччя, зокрема – фінансове. Тож у цей день є всі шанси залучити у своє життя гроші. Як повідомляє "Телеграф", про це йдеться у прогнозі астропсихолога Олени Осипової.

Як зазначає астролог, День зимового сонцестояння вважається наймістичнішим та найенергетичнішим днем року. 21 грудня ви можете сподіватися на позитивні зміни у своєму житті та добробуті, а також вдасться покращити свій матеріальний достаток.

Астропсихолог дає дві важливі поради напередодні зимового сонцестояння, яке відбудеться 21 грудня о 17:59 за Києвом.

проведення генерального прибирання; підбиття підсумків року.

Ритуал на День зимового сонцестояння

Щоб символічно звільнитися від старих та непотрібних проблем, спогадів та емоцій, спробуйте здійснити нехитрий ритуал:

випишіть на аркуші паперу всі невдачі, що відбулися цього року;

спаліть лист.

При цьому, підкреслила Осипова, постарайтеся бути вдячними за всі моменти року, що минає. У тому числі й за негативні емоції, труднощі та перехідні періоди, адже все це приносить у наше життя свідомість, мудрість і духовний розвиток.

Нагадаємо, з давніх-давен зимовому сонцестоянню присвячували свята. Цього дня давні народи відзначали шабаш Йоль. Вважалося, що світанок після найдовшої ночі року є символом відродження.

Як писав "Телеграф", 21 грудня Google присвятив один із дудлів Дню зимового сонцестояння. Кумедного їжака зможуть бачити всі жителі планети, але тільки в північній півкулі звір крокує засніженим лісом, а в південній – зображений з тропічними рослинами.